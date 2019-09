LDK-ja zëvendëson Haki Raqin e akuzuar me Qibrije Hoxhën

​Lidhja Demokratike e Kosovës prezantoi listën e kandidatëve për deputetë e cila është certifikuar nga ana e KQZ-së. Vihet re një ndryshim në listë që është ai i Hakit Raqit i cili tashmë është zëvendësuar.

Raqi ishte akuzuar nga Prokuroria Themelore në Prishtinë për korrupsion gjatë kohës që shërbente si zyrtar i Komunës së Obiliqit dhe së bashku me dy zyrtarë të tjerë të akuzuar patën bërë marrëveshje për pranim të fajësisë.

Vendin e Raqit në listën e LDK-së e ka zënë Qibrije Hoxha, numër 108, e cila konfirmoi se është përfshirë në listë me propozimin e kryetarit të partisë, Isa Mustafa.

Ajo premtoi se do të angazhohet edhe më tutje në përmirësimin e jetës së qytetarëve të Kosovës.

“Kam shpresë se do të mund ta bind elektoratin LDK-së, në Kosovë dhe jashtë me çështjet konkrete me të cilat do ta ndihmoj me përkushtim dhe seriozitetin më të madh Kosovën, në Kuvendin e Kosovës. Shpresoj se me angazhimet e mia për Kosovën, në partinë politike më demokratike në Kosovë dhe jo vetëm – Lidhjen Demokratike të Kosovës që nga themelimi i saj e deri më sot, kam dëshmuar se e kam dhënë kontributin tim për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, me shumë përkushtim dhe pa menduar asnjëherë për interesin tim personal”, tha Hoxha, përcjell kp.

Kjo është lista e kandidatëve për deputetë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, e certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve:

1 Vjosa Osmani Sadriu

2 Kujtim Shala

3 Avdullah Hoti

4 Lumir Abdixhiku

5 Anton Quni

6 Lirije Kajtazi

7 Besian Mustafa

8 Driton Selmanaj

9 Hykmete Bajrami

10 Doruntine Maloku

11 Ismet Beqiri

12 Valon Murtezaj

13 Arban Abrashi

14 Arben Gashi

15 Besa Gaxherri

16 Fidan Rekaliu

17 Armend Zemaj

18 Vlora Dumoshi

19 Florian Dushi

20 Fatmir Rexhepi

21 Valentina Bunjaku-Rexhepi

22 Haxhi Avdyli

23 Muhamet Hamiti

24 Mirjeta Kalludra

25 Xhavit Rexhaj

26 Nexhmi Rudari

27 Florije Besholli

28 Muharrem Sfarqa

29 Shkemb Manaj

30 Vlora Limani-Hajnuni

31 Shkelzen Hajdini

32 Shkumbin Gashi

33 Flutura Beka

34 Ekrem Hyseni

35 Imet Rrahmani

36 Hyre Tejeci

37 Ardian Shala

38 Naser Rugova

39 Saranda Musliu

40 Frasher Demaj

41 Gezim Kokollari

42 Fatbardha Emini

43 Safet Kamberi

44 Faton Bislimi

45 Brikenda Kryeziu

46 Besart Dreshaj

47 Hasan Alija

48 Miketa Hajdari

49 Hysni Gerguri

50 Adem Salihaj

51 Sadije Osaj-Jakupi

52 Ukë Berisha

53 Zef Morina

54 Rrezarta Krasniqi

55 Ilir Ferati

56 Luan Gola

57 Kumrije Sahiti

58 Nexhat Rexha

59 Selim Kryeziu

60 Bekrije Cena-Nazifi

61 Ilir Tasholli

62 Xhevdet Quni

63 Ema Nikqi-Rexha

64 Ibrahim Kryeziu

65 Brahim Selimaj

66 Melihate Termkolli

67 Dardan Bibaj

68 Kujtim Prekazi

69 Besa Zejnullahu

70 Faik Zekaj

71 Ruzhdi Shehu

72 Shqipe Ramaj

73 Xhavit Ukaj

74 Haki Demolli

75 Arta Metaj-Govori

76 Shefki Gashi

77 Bajrush Ymeri

78 Marigona Lala

79 Ibish Mazreku

80 Rexhep Gjergji

81 Sevdije Alshiqi

82 Milaim Berisha

83 Hatim Baxhaku

84 Ardita Dushi

85 Bexhet Kuqi

86 Shefqet Osmani

87 Naime Osmani

88 Avdi Pireva

89 Visar Hoti

90 Ganimete Ismajli

91 Fahri Uka

92 Fitim Havolli

93 Suzana Muriqi

94 Rrustem Letaj

95 Fetah Rudi

96 Shkendije Lokaj

97 Driton Pira

98 Sali Caca

99 Mimoza Shahini

100 Faton Peci

101 Hamdi Jaha

102 Imri Hashani

103 Selim Shabani

104 Veton Ademi

105 Enver Krasniqi

106 Isuf Berisha

107 Bahtjar Berisha

108 Qibrije Hoxha

109 Fadil Vezaj

110 Arton Gjoka