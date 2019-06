Lëngu i selinos kundër kolesterolit

Në kohën e Homerit, selinoja ishte simbol i bukurisë dhe gëzimit. Më vonë, në Romë kjo bimë simbolizonte fitoren dhe kështu së bashku me dafinën është përdorur si kurorë në kokat e fituesve.

Selino përmban minerale shumë të rëndësishme të tilla si kalium, zink, kalcium, hekur, fosfor, magnez, vitaminë C, vitaminë B, etj. Në mjekësinë kineze, selino është përdorur si një ilaç për tensionin e lartë të gjakut dhe për artritin dhe problemet me reumatizmën. Substanca tek selino me emrin polycetylene është përgjegjëse për lehtësimin e inflamacionit në rastin e artritit rheumatoid dhe osteoartritin.

Kërcelli i gjatë i selinos ngjason me eshtrat dhe sipas studimeve selino është shumë efikas për shëndetin e kockave. Përmban shumë elemente ushqyese, të mineraleve dhe të vitaminave të cilat përmirësojnë shëndetin e përgjithshëm dhe veçanërisht shëndetin e eshtrave.

Selino përmban 23 për qind silic i cili luan rol të rëndësishëm në ndërtimin e eshtrave, nyjave, thonjve të fortë dhe flokëve. Selino është i pasur me kalium i cili është shumë i rëndësishëm për shfrytëzimin e drejt të kalciumit në eshtra, me çka përmirësohet shëndeti i eshtrave dhe parandalohen thyerjet. Niveli i lartë i kalciumit në selino do të absorbohet në mënyrë të duhur me ndihmën e kaliumit, ndërsa kalciumi do të reduktojë rrezikun nga humbja e masës kockore. Përfitimet më të mëdha ushqyese gjenden në selinon e freskët, apo në lëngun e saposhtrydhur.

Ul tensionin e gjakut

Studimet kanë treguar që pirja e lëngut të selinos çdo ditë për një javë mund të ulë ndjeshëm tensionin e gjakut. Lëngu qetëson muskujt përreth arterieve, zgjeron enët e gjakut dhe ndihmon në qarkullimin e pastër të tij.

Ul nivelin e kolesterolit

Lëngu i selinos është një kurë e mrekullueshme natyrale për të ulur nivelet e kolesterolit. Lëngu që përfitohet nga dy kërcinj të selinos mund ta ulë kolesterolin me të paktën 7 për qind.

Lufton pagjumësinë

Mineralet dhe vajrat esencialë të lëngut të selinos kanë një efekt qetësues të sistemit nervor. Një aftësi e tillë e bën lëngun e selinos mjaft terapeutik për ata që vuajnë nga pagjumësia. Duke pirë këtë lëng ata qetësohen dhe arrijnë të kenë një gjumë të patrazuar.

Parandalon krijimin e gurëve në organizëm

Lëngu i freskët i selinos parandalon kalcifikimin ose krijimin e gurëve në veshka, tëmth dhe fshikëzën e urinës. Për më tepër, lëngu i selinos ndihmon në eliminimin e toksinave dhe substancave të dëmshme apo gurët në këto organe.

Lufton obezitetin

Lëngu i selinos ndihmon në luftimin e obezitetit. Hidhni një lugë çaji me mjaltë në një gotë me lëng selinoje dhe pijeni përpara çdo vakti. Një gjë e tillë ju ndihmon të mos e teproni më ngrënien dhe të mbani nën fre dëshirat për ëmbëlsira./mapo