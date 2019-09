Veseli: Ne jemi partia e lirisë, e shtet-formimit dhe shtet-ndërtimit

Lideri i PDK-së, Kadri Veseli, ka takuar sonte edhe banorë të fshatrave Sankoc, Çikatovë dhe Abri të Drenasit.

Ai ka thënë se i gjithë Drenasi do ta tregojë veten më 6 tetor dhe se luftimi i korrupsionit do të jetë në krye të agjendës sime si kryeministër.

“I gjithë Drenasi, më 6 tetor, do ta tregojë veten. Me Sankoc, Çikatovë, Abri dhe me çdo lagje e fshat do t’i japë fuqi Partisë Demokratike të Kosovës. Ne jemi partia e lirisë, e shtet-formimit dhe shtet-ndërtimit. Ne u kemi dhënë më së shumti hapësirë të rinjve dhe grave. Ne e ndërtojmë të ardhmen, për çdo qytetar, për shtetin tonë. Luftimi i korrupsionit do të jetë në krye të agjendës sime si kryeministër”, ka thënë Veseli.