Zbulimi, kafja në panelet diellore rrit sasinë e përthithjes së energjisë

Kafja e shtuar në panelet diellore ju lejon që të përfitoni më shumë energji elektrike nga drita. Ky është zbulimi i shkencëtarëve të UCLA që kanë testuar efektet e këtij ushqimi për të gjetur burime më efikase të energjisë së rinovueshme.

Le të shohim se si kafja prodhon më shumë energji elektrike dhe pse studiuesit vendosën të testojnë ushqimin e famshëm.

Një zbulim i lindur rastësisht

Shkencëtarët thonë se ideja e testimit të kafesë në panelet diellore erdhi rastësisht kur studiuesit Rui Wang pyeti: “Ne kemi nevojë për një kafe për të rritur energjinë tonë, është e mundur që e njëjta gjë vlen për perovskitet ? A mund t’i ndihmojë një kafe që të punojë më mirë? ” Perovskiti është emri i kristaleve të errëta, të përdorura për të bërë panele diellore.

Kafja dhe energjia diellore

Për të kuptuar më mirë nëse kafja mund të ndihmojë me të vërtetë që panelet diellore të prodhojnë më shumë energji, shkencëtarët filluan nga supozimi se ushqimi është një përbërës alkaloid që përmban struktura molekulare që mund të ndërveprojnë me prekursorët e materialit perovskite, përbërësi me një strukturë të veçantë kristaline që formojnë shtresën e mbledhjes së dritës në disa qeliza diellore. Gjatë eksperimentit të tyre, ekspertët pastaj shtuan kafeinë në shtresën perovskite për dyzet qeliza diellore dhe përdorën spektroskopinë infra të kuqe, e cila përdor rrezatimin infra të kuqe për të identifikuar komponimet kimike, për të përcaktuar nëse kafja u bashkua me materialin . Duke vepruar kështu, shkencëtarët ishin në gjendje të vëzhgonin se grupet karbonil të kafeinës ndërveprojnë me jonet e plumbit të perovskitës për të krijuar një “bllok molekular”.

Sa energji përthith kafja?

Ndërveprimi midis kafeinës dhe perovskit ka lejuar një rritje në efikasitetin e qelizës diellore nga 17 në 20% dhe më gjerë.

E ardhmja e paneleve diellore

Ekspertët shpjegojnë se të dhënat e marra duhet të konsiderohen të vlefshme në lidhje me perovskite, por nuk janë të sigurt se të njëjtat rezultate mund të gjenden në lloje të tjera të paneleve diellore. Për të kuptuar nëse kafja do të shtohet në panelet diellore perovskite , do të duhet të presim për teste të reja. Studimi, i titulluar “Kafeina përmirëson performancën dhe stabilitetin termik të qelizave solare Perovskite”, u botua në revistën Joule.