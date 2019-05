NASA zbulon planin 5 pikësh për tu mbrojtur nga meteorët

Edhe pse asteroidët që mund të shkaktojnë dëme të rënda ose edhe ta shkatërrojnë tokën janë të rrallë, ata janë një mundësi reale, dhe NASA ka nisur të ndërmarrë një plan veprimi me 5 pika.

“Nuk bëhet fjalë nëse do të ndodhë apo jo, por kur do të ndodhë. Sepse një ditë do ët përballemi me këtë situatë”, tha astrofizikanti Tomas Zurbuhen, duke shtuar se asteroidë të tillë përplasen në tokë një herë në një milionë vite, transmeotn tch.

NASA dhe FEMA (Agjencia Federale e Menaxhimit të Urgjencave) janë dy agjencitë që SHBA ka në dispozicion për t’u përballur me një rrezik të tillë. Por si do të veprojnë ata me saktësi?

Hapi i parë: Një SMS u dërgohet 12 shkencëtarëve

Hapi i dytë: Shkencëtarët nisin përpjekjet për të kuptuar me saktësi trajektoren e asteroidit

Hapi i tretë: Bien dakord për përmasën dhe kohën se kur do të ndodhë përplasja.

Hapi i katërt: Konfirmohet me FEMA (Agjencinë Federale të Menaxhimit të Urgjencave) që përplasja është e pashmangshme

Hapi i pestë: NASA dhe FEMA japin një deklaratë për shtyp ku thuhet se si do të veprojnë.

Pastaj vihen në zbatim metodat e ndryshme të shkatërrimit, të cilat deri tani janë tre, pjesë e programeve që NASA po i studion vazhdimisht.

Ose një goditje të Asteroidit me rreze laser që nga një satelit që rri në gatishmëri në hapësirë, që t’i devijohet rruga. Nëse devijohet pak milimetra kur është miliona km larg, mund të shmanget përplasja.

Ose të dërgohet një raketë drejt asteroidit që vendoset mbi të, në varësi të përmasës, dhe që aty ndez motorë reaktivë që mund ta shtyjnë asteroidin pak milimetra, për t’i devijuar kursin.

Ose të dërgohen raketa hapësinore drejt Asteroidit që ta godasin me bomba ose edhe me armë bërthamore, për ta devijuar.