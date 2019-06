Julia Roberts dhe Cindy Crawford marrin yjet në Walk Of Fame

Julia Roberts, Cindy Crawford dhe Wendy Williams kanë lënë shenjë në secilën nga industritë ku punuan.

Të enjten tre yjet botërorë u bënë pjesë e listës me 35 persona që do nderohen me yll në Hollywood Walk Of Fame në vitin 2020.

Mes artistëve të tjerë që do nderohen me yll janë Chris Hemsëorth, Christina Applegate, Spike Lee, Laurence Fishburne, Mahershala Ali, Octavai Spencer, Billy Idol, 50 Cent dhe Elvis Costello.

Julia Robert është një nga aktoret më të mëdha të Hollywood, që u ngrit si yll në vitet 1980.

Ajo ka marrë katër nominime për Oskar duke fituar ‘Aktorja më e mirë’ në 2000 për rolin e saj Erin Brockovich.

51 vjeçarja gjithashtu ka fituar tre Golden Globes Awards nga tetë nominime, në një kohë që ishte aktorja më e paguar.

Në të njëjtën kohë që Roberts shkëlqente në ekran, Cindy Crawford u bë ndër supermodelet më të njohura nga sfilatat e saj të shumta dhe daljet në kopertinat e revistave.

53-vjeçarja u bë personalitet i suksesshëm televiziv dhe sipërmarrëse e madhe./atsh/