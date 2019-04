John Cena do t’i zë vendin “The Rock'ut” në “Fast & Furious 9”?

Filmi i ardhshëm “Fast & Furious 9” do ta ketë edhe një aktor tjetër të famshëm.

Vin Diesel ka postuar një video emocionuese në llogarinë e tij në Instagram ku ka zbuluar se John Cena do t’i bashkohet atyre, e që do të thotë me shumë gjasë super ylli Dwayne 'The Rock' Johnson nuk do të jetë pjesë këtij filmi, ylli i WWE-së do të zë vendin e tij, transmeton koha.net.

“Fast & Furious 9” do të dal më 22 maj 2020, nën drejtimin e Justin Lin, i cili ka bërë edhe filmat Tokyo Drift, Fast & Furious, Fast Five e Fast & Furious 6.