Pse punët e shtëpisë shpesh bëhen shkak grindjeje në çift

Këshilla për mbijetesë për të pasur rregull në shtëpi dhe për të jetuar në harmoni të mirë me partnerin

Shtrati për t’u rregulluar, pjatalarësja për t’u ngarkuar, këpucët e harruara në mes të dhomës së ndenjes: detyra e riorganizimit dhe pastrimit të shtëpisë është subjekt i grindjeve të pafundme midis partnerëve dhe tensioneve që në afat të gjatë mund të prishin atmosferën e qetësisë shtëpiake dhe madje edhe të minojnë marrëdhëniet.

Megjithatë, gjithçka mund të zgjidhet me një komunikim korrekt, me pak vullnet të mirë dhe vëmendje të ndërsjellë: këtu janë disa këshilla për ta pasur shtëpinë të pastër dhe të rregullt pa e prishur marrëdhënien me partnerin (ose partneren).

Problem delegimi – Shpesh gjithçka zvogëlohet në një problem të komunikimit të duhur dhe të kuptuarit. Për shembull, në qoftë se kemi pasur një ditë të vështirë në zyrë dhe kuzhinë është lënë për t’u larë, ne imagjinojmë se kjo punë automatikisht i kalon partnerit. Por, partneri nga ana tjetër beson se nuk kemi komunikojmë me të: thjesht presim që ai të kuptojë vetë se detyra është e tij.

Partneri, megjithatë, në mungesë të një kërkese të qartë nga ana jonë, nuk e realizon këtë detyrë, e cila është arsyeja pse, në mbrëmje vonë dhe me kuzhinë ende të përmbysur, lind zënka. Kush ka të drejtë? Të dy ose asnjë: ai do të argumentojë se ai nuk mund të lexojë mendjen tonë për të ditur se ai duhet të pastrojë kuzhinën, ne do të përgjigjemi se këto nuk janë gjëra për të thënë, se puna duhet të jetë në ekip dhe se ne nuk duhet gjithmonë të theksojmë gjithçka, transmeton gazeta shqip.

Ky mekanizëm, në fakt i vendosur, është studiuar edhe nga ekspertët: quhet “Delegimi imagjinar” dhe nxjerr një nga llojet e grindjeve, nga e cila është më e vështirë të dalësh, pasi të dy kanë të drejtë.

Kush bën çfarë – Studime të kryera mbi çifte me një punë jashtë shtëpisë dhe që ndajnë punët e shtëpisë dhe kujdesen për fëmijët, tregojnë se zakonisht gratë janë ata që përpilojnë listën e detyrave, ndërsa partneri zgjedh nga kjo listë detyrat që ai mendon se mund (ose dëshirojnë) të mbështesë.

Në çdo rast, në përgjithësi, detyra e mbajtjes së një syri në situatën e përgjithshme dhe njohja e asaj që duhet të bëhet është një detyrë që gratë kanë tendencë të mbajnë më shumë se partnerët e tyre meshkuj. Nga ana tjetër, burrat shpresojnë të falënderohen për bashkëpunimin e tyre.

Gracka e vendimeve – Fakti i marrjes së përgjegjësisë për mbajtjen e vizionit të përgjithshëm dhe “brengosjes” se çfarë duhet bërë, gjithashtu nënkupton barrën e vendosjes se kur duhet bërë diçka dhe si duhet.

Nëse partneri ynë, megjithatë, ka një ide se çfarë nënkuptohet duke “ngritur”, nuk ka kuptim të pritet që ai të respektojë standardet tona të riorganizimit dhe pastërtisë, ose të kërkojë që ai të bëjë gjëra “ashtu siç do të kishim”. Shkurtimisht, të kesh timonin e punëve shtëpiake është një shpatë me dy tehe: delegimi i një pune nënkupton pranimin se ajo kryhet sipas mendjes dhe kritereve të personit, të cilit ia kemi deleguar detyrën.

Me durim dhe delikatesë ne mund të hyjmë në detajet e një detyre të vetme. Në këto raste është e këshillueshme të plotësoni një listë të prioriteteve dhe të përqendroheni në procedurat më të rëndësishme, pa ngacmuar vazhdimisht partnerin tonë ndihmës.

Të bësh gjërat bashkë – Si alternativë ndaj ndarjes së detyrave, mund të zgjidhni të bëni gjëra së bashku. Pastrimi i kuzhinës, pastrimi ose larja e xhamit të dhomës së ndenjes mund të bëhet më pak i mundimshëm dhe edhe më i këndshëm nëse e bëni me katër duar.

Punët e shtëpisë mund të bëhen një mundësi për të kaluar kohën së bashku dhe për të ndarë kujdesin e mjedisit, në të cilin jetoni. Në këtë rast ju duhet të zgjidhni kohën e duhur të ditës, në të cilën ju jeni të pranishëm: me siguri ju do të shmangni ndjenjën e pakëndshme të të qenit i vetëm në punë, ndërsa tjetri rri para TV (edhe nëse, ndoshta, sapo ka mbaruar për të gatuar një vakt për gjashtë persona).

Rishikimi i standardeve – Mbajtja e një shtëpie të pastër dhe të rregullt nuk do të thotë të jetosh në një dhomë të dezinfektuar si një dhomë operative ose të transformosh dhomat në kopshte Zen.

Shtëpia duhet të jetohet dhe të banohet me imagjinatë, edhe nëse kjo përfshin një sasi të moderuar konfuzioni. Përsosja absolute nuk është e kësaj bote, veçanërisht nëse përfshin lodhje, stres dhe ankth të performancës. Me gjithë respektin e duhur ndaj metodave pak terroriste ndaj fanatikëve të rendit.