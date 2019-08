Thesare që u gjetën në plehra

Disa njerëz janë bërë me para për shkak të atyre që kanë gjetur në plehra. Kanë qenë bizhuteri të shtrenjta, por nuk kanë munguar edhe pikaturat e famshme, ku njerëzit i kanë hedhur nga padituria apo aksidentalisht.

Më poshtë disa nga gjërat më mbresëlënëse që janë gjetur në plehra.

Qilim antik i Turkmenistanit-Në qershor 2010, një grua nga San Diego u përkul përpara specialistit të tekstileve antike, kur ajo solli këtë qilim të vjetër për vlerësim. Disa vjet më parë, një fqinj ishte duke e pastruar dhe kishte hedhur një divan në rrugë. Vajza e zonjës sapo ishte zhvendosur në një vend të ri dhe kishte nevojë për një shtrat. Duke mos harruar sjelljet e saj, zonja kërkoi leje për të marrë divanin dhe ajo i tha se do të hidhte në plehra edhe disa qilima. Nëse i pëlqenin, mund t’i merrte. Qilimi që ajo mori nga mbeturinat ishte thurur rreth vitit 1800 në Turkmenistan dhe është shumë i kërkuar midis koleksionistëve. Ajo u vlerësua me 150,000 dollarë/TCH.

Kartelat e bejsbollit milionëshe- Në vitin 2016, një familje nga SH.B.A. e jugut, të cilët kanë zgjedhur të mbeten anonimë, po shoshitnin nëpër sendet e stërgjyshërve të vonë, dhe hasën në një qese letre të vjetër, për të cilën supozuan se ishte e mbushur me plehra. Qesja ishte e destinuar për tek plehrat, por njëri prej anëtarëve të familjes kontrolloi përmbajtjen para se ta zinte dhe nxori shtatë kartona bejsbolli Ty Cobb, së bashku me disa kartolina dhe letra të vjetra. Familja kishte një nocion të paqartë se kartat mund të vlenin diçka. Të quajtura 'The Lucky Seven Find', kartat ultra të rralla datojnë nga fillimi i viteve 1900 dhe kanë vlerë më shumë se 1 milion dollarë.

Piktura e famshme- Banorja e Manhattan, Elizabeth Gibson ishte duke bërë një shëtitje në kohën lirë një mëngjesin të vitit në 2003, kur vuri re një kanavacë me ngjyrim të gjallë, të shtrirë në një grumbull plehrash. Gibson kapi pikturën, e mori përsëri në banesën e saj dhe u zuri gjumi. Më pas ajo e çoi atë në faqen e internetit FYI të Antiques Roadshow, ku zbuloi se vepra arti ishte një pikturë e vitit 1970 e quajtur 'Tres Personajes' (Tre persona) nga artisti i mirënjohur abstrakt meksikan Rufino Tamayo. Duket se piktura ishte vjedhur në 1987 nga një depo e Houston. Piktura u ribashkua me pronarin e saj të ligjshëm dhe vazhdoi të shitet për pak më shumë se 1 milion dollarë dhe Gibson mori një shpërblim prej 15,000 $.

Shufra floriri-Në maj të këtij viti, një pastrues pa emër në Aeroportin Ndërkombëtar Incheon të Koresë së Jugut gjeti shtatë shufra ari me vlerë 330,000 dollarë në një kosh. Pastruesi i aeroportit i gjeti shufrat e mbështjella me gazetë dhe i dorëzoi në polici. Pronari është identifikuar, por refuzon të pretendojë arin, duke nënkuptuar se shufrat mund të jenë marrë në mënyrë të paligjshme dhe i hodhi për të shmangur policët ose doganat. Sipas ligjit “Mbajtësit e Gjetjeve” të Koresë së Jugut, pastruesit i jepet pronësia e shufrave të arit nëse pronari nuk i pretendon ato brenda gjashtë muajve.

Armët amtare amerikane- Kjo armë u përdor nga amerikanët vendas për të gjuajtur dhe për të bërë betejë me fiset e tjera vendase të Amerikës. Një amerikan e nxori këtë lloj arme në shitje dhe kapi vlerën e 102 mijë dollarëve. Ajo u gjet nga gjyshi i tij në një banjo, dekada më parë. Burri besonte se kjo armë kishte vlerë, por jo kaq shumë. Një shembull veçanërisht mahnitës i zejtarisë Otoe, ku arma ishte i gdhendur nga një copë arre dhe përmban 178 copëza bronzi.

Gravura e rrallë- Cheryl Conroy Warren, një ish-pronar i dyqaneve antike nga Milford, Connecticut, kohët e fundit gjeti një gravurë që më përpara i përkiste babait të saj. Fillimisht ai besoi se gravura nuk kishte asnjë vlerë, por më pas zbuloi se ajo ishte një punë e vitit 1951 nga artisti legjendar kinez-francez Zao Wou-Ki. Gravura u shit për 15 mijë dollarë.

Kukull e shekullit XIX- Një entuziaste lodrash nga Rhode Island e gjeti këtë kukull të shekullit XIX në një grumbull mbeturinash lokale, diku gjatë mesit të viteve 1990. Në vitin 2014, burri i zonjës, i cili ishte i ve kohët e fundit, vendosi të shihte nëse kukulla, vlente ndonjë gjë. Ai e çoi atë për vlerësim. Për habinë e këtij njeriu, vlerësuesi e informoi atë se objekti ishte në të vërtetë një kukull lecke e pikturuar me dorë, e punuar rreth 1860 Pas shumë kohësh, ajo doli në ankand dhe u shit për 14.200 dollarë.