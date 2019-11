“Zadruga” e kundërthënieve

Flamuri i Kosovës dhe ai i Serbisë janë vendosur krah njëri-tjetrit në ballë të rafteve. Herë mbarë e herë mbrapsht. I ka bashkuar leverdia e pronarit pasi inspektorët ia kërkuan flamujt e shtetit të origjinës së produktit. Ata bien më së shumti në sy, por shumëçka tjetër tregon se zor që mund të gjesh ndonjë dyqan tjetër në Kosovë që mund të krahasohet me të Cobit në Plemetinin multietnik.

Pakkush e njeh me emër e mbiemër pronarin Slobodan Vlasiq, 75 vjeç. Ama, po i pyete kalimtarët e rastit diçka për Cobin, gjithsecili ka një rrëfim që lidhet me thinjoshin trupdrejtë që qëndron ndërmjet rafteve e tezgës të “zadrugës”. Enterieri është asi që t’i kujtojnë dyqanet e viteve nëntëdhjetë. Kosova mezi po mbahej në këmbët e veta nën regjimin e Slobodan Milosheviqit. Në dugajat e fshatrave, pos që bliheshin e shiteshin artikujt e domosdoshëm, ziheshin edhe muhabetet prej thashethemeve të komunitetit deri te temat e mëdha politike. Shitblerja bëhej me dinarë e marka gjermane, shkruan Koha Ditore.

Dikur me marka e dinarë, tani me euro e dinarë

Me dinarë mund të blesh edhe tani në dyqanin e Vlasiqit në fshatin e Komunës së Obiliqit. “A nëntëdhjetë e pesë për qind blejnë me euro”, thotë plaku. Jep edhe veresi.

Zhvillimet politike të ditës reflektohen dy dekada më vonë në dyqanin ushqimor të Vlasiqit, në fshatin e rrafshët të Komunës së Obiliqit. Nganjëherë fqinjët e etnive të ndryshme ndahen miqësisht në tym pse nuk ia mbushin dot mendjen njëri-tjetrit me argumentet e tyre. Shqetësimi më i dukshëm i përbashkët është tymi toksik që vjellin në qiell oxhaqet e termocentraleve të vjetra të Kosovës. Ajri kundërmon. Kundërmon edhe toka e vërshuar gjithandej nga mbeturinat e turlifarshme. Prej hapësirave publike, i pastër është vetëm oborri i xhamisë së ndërtuar viteve të fundit që ndodhet prapa oborrit të dy ndërtesave të banimit kolektiv që u janë ndarë familjeve të varfra të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Ndanë rrugës kryesore shtrihet hekurudha ku nuk qarkullon treni. Matanë është rruga e paasfaltuar e disa shtëpive serbe, në mesin e të cilave edhe ajo e Vlasiqit. “Komuna më thotë: ‘Cobi, kemi me shtru sivjet, kemi me shtru vitin tjetër’, por nuk po e shtrojnë”, thekson ai... (Më gjerësisht lexoni në Koha Ditore)

Gazetën Koha Ditore mund ta lexoni edhe online. Këtu mund të gjeni sqarimin se si mund të abonoheni.