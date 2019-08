Banka Botërore dhe BERZH-i me studim fizibiliteti për pendën e Kremenatës

Kamenica po përballet me mungesën e burimeve të ujit, ndaj Banka Botërore është duke realizuar studimin e fizibilitetit për ndërtimin e pendës së Kremenatës. Me të synohet që të bëhet furnizimi me ujë të pijes për banorët e Kamenicës dhe ata të Komunës së Ranillugut.

Banka Botërore është duke përkrahur këtë projekt ngase rajoni i Anamoravës në bazë të shënimeve është zona më e thatë në Kosovë, e cila ka më së paku të reshura vjetore. Nga penda e Kremenatës parashihet të realizohet edhe ujitja e tokave bujqësore. Të dhënat zyrtare flasin se lumi i Kremenatës ka një sipërfaqe prej 56 kilometrash katrore dhe se kostoja e ndërtimit të pendës kap vlerën e milionave, shkruan Koha Ditore.

Qeveria është zotuar se do të sigurojë mjetet gjatë negociatave me partnerët e mundshëm, të cilët do të jenë të gatshëm për financimin e projektit. Kryeshefi ekzekutiv në kompaninë e ujësjellësit “Hidromorava”, Muhamed Suliqi, deklaron se tashmë kanë filluar punët për studimin e fizibilitetit për ndërtimin e Pendës së Kremenatës. Ai ka thënë se Banka Botërore është duke përkrahur këtë projekt. “Me Bankën Botërore është duke u bërë studimi i fizibilitetit për ndërtimin e një pende në Kremenatë dhe janë duke i bërë matjet e prurjeve të ujit. Do të kemi studimin e fizibilitetit dhe do të kemi edhe koston e ndërtimit të pendës. Nga penda parashihet furnizimi me ujë për Komunën e Kamenicës për zonën urbane dhe zonën rurale dhe po ashtu parashihet që për shkak të gravitetit furnizimi me ujë edhe për Komunën e Ranillugut. Përveç furnizimit me ujë të pijes aty parashihet edhe kanali i ujitjes. Qeveria e Kosovës ka marrëveshje me Bankën Botërore për këtë”, ka thënë ai... (Më gjerësisht lexoni në Koha Ditore)

Gazetën Koha Ditore mund ta lexoni edhe online. Këtu mund të gjeni sqarimin se si mund të abonoheni.