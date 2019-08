G7 do t'i ndihmojnë Brazilit për shuarjen e zjarreve në Amazonë

Liderët e Grupit të Shtatë vendeve më të idustrializuara (G7) Shteteve të Bashkuara, Britanisë, Kanadasë, Francës, Gjermanisë, Italisë dhe Japonisë, kanë thënë se janë duke u përgatitur për t’i ndihmuar Brazilit në të përballurit me zjarret në rajonin e Amazonës dhe për të rregulluar dëmet, teksa dhjetëra mijëra ushtarë janë bërë gati për të luftuar flakët që kanë alarmuar planetin.

Presidenti francez, Emmanuel Macron ka thënë se liderët e samitit janë afër arritjes së një marrëveshjeje rreth asaj se si të mbështesin Brazilin dhe ka thënë se marrëveshja do të përfshijë mekanizma teknikë dhe financiarë “në mënyrë që të ofrohet ndihmë në mënyrë sa më efikase”, transmeton agjencia e lajmeve, The Associated Press.

Kancelarja gjermane, Angela Merkel ka thënë se shteti i saj dhe të tjerëve do të bisedojnë me Brazilin për shpyllëzimin në rajonin e Amazonës, pasi të shuhen zjarret.

“Natyrisht ky është territor brazilian, mirëpo ne kemi pyetje për këtë rajon, pyetje të nivelit global”, ka thënë ajo.

“Mushkëritë e gjithë botës janë prekur, andaj neve na duhet të gjejmë zgjidhje të përbashkëta”.

Papa Françesku po ashtu u është bashkuar zërave shqetësues për zjarret në Brazil, i cili gjendet në kufi me vendin e tij të lindjes, Argjentinën, dhe u ka bërë thirrje njerëzve të luten në mënyrë që “ato të kontrollohen sa më shpejt që është e mundur”.

Ai i ka thënë një turme në sheshin Shën Petri se “ne të gjithë jemi të shqetësuar” për zjarret në Amazonë. Ai po ashtu ka paralajmëruar se “mushkëria e gjelbër është jetike për planetin tonë”.

Presidenti brazilian, Jair Bolsonaro ka thënë përmes një postimi në rrjetin social, Twitter se ai ka biseduar përmes telefonit me kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu, i cili ka thënë se Izraeli do të dërgojë një aeroplan të specializuar për të ndihmuar në operacionin e luftimit të zjarreve.

Të premten, Bolsonaro ka njoftuar për dërgimin e 44,000 ushtarëve për të luftuar zjarret, mirëpo vetëm disa qindra prej tyre tashmë janë dërguar në rajonin e Amazonës.

Agjencia satelitore e këtij shteti ka regjistruar më shumë se 41,000 zjarre në Amazonë gjatë këtij viti, derisa më shumë se gjysma kanë nisur vetëm këtë muaj.

Ekspertët kanë thënë se zjarret janë nisur nga bujqit që kanë pastruar tokën ku kanë mbjellur. Mirëpo agjencia e njëjtë po ashtu ka raportuar edhe për një rritje të madhe të shpyllëzimit të tokës gjatë këtij viti.

Agjencia policore federale në Brazil ka thënë se do të hetojë raportimet për bujqit.

Njerëzit kanë protestuar në Rio de Zhaneiro duke kërkuar nga administrata e Bolsonaros që të bëjë më shumë për të mbrojtur Amazonën.

Në disa mbishkrime janë parë edhe këto thirrje: Bolsonaro është duke djegur të ardhmen tonë. Bolsonaro jashtë! Amazona qëndron!

Kritikët kanë akuzuar politikat pro-zhvillimore të Bolsonaros, përmes së cilave janë inkurajuar bujqit që të rrisin shpyllëzimin, ndonëse presidenti ka nisur thirrje të vazhdueshme për mbrojtje të kësaj zone.

Kancelarja Merkel ka përmendur që Bolsonaro është duke dëguar “forca të mëdha” në përpjekje për ruajtje të Amazonës.

Mirëpo Bolsonaro ka pasur marrëdhënie të tensionuara me qeveritë e huaja, duke përfshirë atë të Gjermanisë dhe grupet joqeveritare, pasi i ka akuzuar për ndërhyrje në menaxhimin e shtetit të tij sa i përket Amazonës.

Javën e kaluar, ai ka deklaruar, pa u bazuar në të dhëna, se grupet joqeveritare janë duke nisur zjarret për ta turpëruar atë.

Zyra e Macronit është ankuar të premten se lideri brazilian “ka gënjyer atë” për përkushtimet rreth ambientit.

I pyetur nëse do të bisedonte me Macronin, Bolsonaro ka thënë të shtunën: Nëse me telefonon, do të përgjigjem. Qasja ime është shumë e mirë ndaj tij ndonëse më ka quajtur “gënjeshtar”.

Ndërkohë presidenti i Bolivisë, Evo Morales, ka thënë të shtunën se ai do të mirëpriste ndihmë për luftimin e zjarreve që kanë përfshirë territorin e tij.

Morales ka thënë në një konferencë për media se ai ka pranuar oferta për ndihmë nga liderët e Spanjës, Kilit dhe Paraguajit/REL.