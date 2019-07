GPS-i në Evropë, jashtë përdorimit

Sistemi i navigimit satelitor të Evropës i njohur si “Galileo” është jashtë përdorimit që nga e premtja, shkaku i një incidenti teknik që ka ndodhur në infrastrukturën tokësore.

Kjo do të thotë se modelet e fundit të telefonave nuk do të marrin informacione të sakta në lidhje me hartat e shteteve evropiane, transmeton KTV. Këto pajisje do të varen vetëm nga të dhënat e sistemit amerikan të navigimit.

Agjencia Evropiane e Navigimit që nga e enjtja, ka paralajmëruar se sinjalet nga sateliti “Galileo” do të jenë shumë të dobëta për përdorim dhe luti përdoruesit që të kërkojnë lidhje me rrjetet ruse e kineze që kanë të dhëna për navigacionin evropian.

“Galileo” është një projekt shumëmiliardësh i Bashkimit Evropian dhe Agjencisë Evropiane të Hapësirës.

Posedon 22 satelitë në orbitën e Tokës dhe pritet të ndërtohen edhe 12 të tjerë, me qëllim që të kontrollojë rrjetin e infrastrukturës komplekse tokësore.