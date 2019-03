Video e momentit kur sulmuesi në Zelandën e Re u paraqit para gjykatës

Brenton Tarrant doli sot para gjykatës në Zelandë të Re.

Kjo pasi ai vrau 49 persona në dy xhami dhe plagosi mbi 40 të tjerë, transmeton Koha.net.

Një video e publikuar nga mediat e shfaq atë teksa paraqitet para Gjykatës së Lartë teksa e dëgjon gjykatësin duke i lexuar masën e ndalimit.

Brenton Tarrant has appeared in court charged with one murder after 49 people were killed at two mosques in Christchurch, NZ.



