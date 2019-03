Aston Martin V8 Vantage së shpejti edhe në version Roadster

Kompania e njohur britanike, Aston Martin, modelin e ri V8 Vantage në version Coupe e ka prezantuar në nëntor të vitit 2017, ndërsa këtë vit do të promovohet edhe në version Roadster.

V8 Vantage Roadster, sipas njoftimeve nga Aston Martin, është “i gatshëm dhe po pret” dhe promovimi i tij pritet të mbahet në gjysmën e dytë të këtij viti, transmeton Koha.net.

Ashtu sikurse V8 Vantage Coupe, edhe versioni Roadster do të ketë motor të Mercedes-AMG 4.0-litër Twin-Turbo V8 me kapacitet prej 510 kuajfuqi, në kombinim me marshin automatik me 8 shpejtësi.

Gjithashtu, pritet që ky Roadster me çatinë me material të butë të ketë performancë më të dobët se versioni Coupe e cila shpejtësinë nga 0 deri në 100 kilometra në orë e arrin për 3.6 sekonda dhe atë maksimale e arrin deri në 314 km/h.

Vantage, po ashtu, pritet që më vonë të ketë edhe versione të reja, ndoshta me motor V12 edhe pse në Aston Martin një gjë të tillë as nuk e ka konfirmuar e as demantuar.