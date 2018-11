Në Rubikon sonte Rexhep Selimi

Në Rubikon sonte deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Rexhep Selimi, njëherësh edhe ish komandant i UCK-së.

Cila është Kosova pas 21 vitesh luftë? Cili është bashkëpunimi me Shqipërinë? Çka me mbledhjet e përbashkëta të dy qeverive? Çka me dialogun me Serbinë dhe idetë për korrigjim kufijsh? Cila është puna e qeverisë Haradinaj? Cili është plani opozitar për të vazhduar tutje?

Për këto dhe më shumë, sonte në Rubikon me Adriatik Kelmendin.

Rubikon kalohet ekskluzivisht vetëm në Kohavision.