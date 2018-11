Apostolova përshëndet miratimin e ligjeve për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar

Deputetët e Kuvendit të Kosovës sot kanë miratuar projektligjin për kompetencat e zgjeruara në Konfiskimin e Pasurisë, Pakon e Agjendës së Reformave Evropiane e një numër ligjeve tjera që kanë të bëjnë me reformën në drejtësi.

Votimi menjëherë është përshëndetur nga shefja e Zyrës së BE-së në Kosovë, Natalyia Apostolova

“Sot Kuvendi tregoi përgjegjësi, përkushtim të madh dhe devotshmëri ndaj reformave në drejtësi në Kosovë. Urime për miratimin e Kodit Penal, Ligjit për Konfiskimin dhe të gjitha ligjeve tjera vendimtare për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Konsensusi nacional është vendimtar në këtë moment”, ka shkruar Apostolova në Twitter.

Tday KS Assembly showed responsibility, strong commitment &dedication to judicial reforms in 🇽🇰.Congratulations 4 adoption of Criminal code, Law on confiscation and all crucial laws 4 fight against corruption &organised crime. National consensus is crucial at present moment!