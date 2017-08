Liverpooli rikthehet në Ligën e Kampionëve

Pas dy vjetësh mungesë, Liverpooli është rikthyer në Ligën e Kampionëve, duke mposhtur Hoffenheimin me rezultat të përgjithshëm 6 me 3, derisa ndeshja e sotme përfundoi 4 me 2 për “Të Kuqtë”.

Dilemën e fituesit në këtë takim e mbylli Liverpooli brenda 20 minutave të parë kur realizoi tre gola.

Emre Can me dy gola dhe një të Mohamed Salah Liverpooli kreu punë, derisa gjermanët u këndellën me një gol të realizuar në minutën e 28.

Për rezultatin 4 me 1 u përkujdes Roberto Firmino ndërsa Wagner i dha fund serisë së golave kur realizoi për 4 me 2 në minutën e 79.

Klubet tjera që kanë siguruar kualifikimin në Ligën e Kampionëve janë CSKA Moska, Sportingu i Lisbonës, Qarabagu i Azerbajxhanit dhe APOEL-i.