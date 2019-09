Osmani në Drenas: Mos i votoni ata që keqpërdorën besimin tuaj për t'u pasuruar

Gjatë një tubimi elektoral në Drenas, kandidatja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për kryeministre, Vjosa Osmani, u bëri thirrje banorëve të Drenicës të mos i votojnë më ata që kanë keqpërdorur besimin e tyre për t’u pasuruar për vete dhe klanet e tyre.

“Nuk do të lejojmë që tua marrin votën në Drenicë dhe në emër të Drenicës të keqqeverisin, të pasurojnë veten dhe klanet e tyre, ndërsa juve t’ua faturojnë fajin. Këtë nuk do ta lejojmë kurrë. Nuk duhet të lejoni që ata të vijnë të marrim votat dhe t’ju stigmatizojmë juve me epitetet që asnjëherë nuk i meritoni. Me votat tuaja nuk do të pasurohet më asnjë keqpërdorues dhe as klanet e tyre. Me qeverisjen e LDK-së do ta pasurojmë shpirtin, besimin dhe krenarinë në shtetin tuaj, sepse ne nuk e keqpërdorim besimin tuaj”, tha Osmani.

Ajo shtoi se Drenica zgjoi vëmendjen e gjithë botës për tmerret me gjenocidin që ushtroi okupatori serb.

“Prandaj kam ardhur që ta lidh besën me banorët e kësaj treve qëndrestare që t’ju zotohem se pas 6 tetorit, Drenica dhe drenicakët do të trajtohen si e meritojnë, e jo vetëm si hambar i votave siç ju kanë trajtuar deri më tani”, tha kandidatja e LDK-së për kryeministre.

Nënkryetari i LDK-së, Lufti Haziri, tha se Drenica është bastion i shqiptarisë dhe nuk është bastion i asnjë partie politike.

“Bastion i luftës së burrave dhe grave të cilët nuk janë ndalur asnjëherë duke luftuar për të drejta dhe për liri. Ju i keni dalë gjithmonë krah Ibrahim Rugovës. Kur ai ka qenë i pambrojtur, Drenica e ka mbrojtur Rugovën”, tha Haziri.