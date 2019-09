Haradinaj: Kur Veseli flet për luftën kundër korrupsionit më duket që është 1 prilli

Kandidati për kryeministër nga radhët e koalicionit AAK-PSD, Ramush Haradinaj gjatë një takimi me qytetarët e Vitisë nuk la pa folur edhe për kundërkandidatët e tij politikë.

Ai ka thënë se kur dëgjon ish-partnerin e tij qeverisës, Kadri Veselin duke thënë se do ta luftojë korrupsionin, i duket që është 1 prilli, derisa për kandidaten e LDK-së për kryeministre Vjosa Osmani u shpreh se nuk mund ta ç’kapë shtetin.

I pari i AAK-së nuk harroi të përmendë edhe kandidatin e Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti, për të cilin tha se dëshiron ta kthejë Kosovën në kohën e komunizmit.

Haradinaj tha para qytetarëve të Vitisë se ka ndërprerë bashkëpunimin me PDK-në pasi sipas tij ata nuk qëndruan kur ishin temat më jetike për vendin.

“Nuk jemi ne të interesuar veç mu larguar prej njëri-tjetrit, jam ndarë prej PDK-në, se punova me ta, por kur ishin temat më jetike për vendin nuk qëndronin, nuk e di çka ndodhte, por nuk rrinin në qëndrim. Jemi të interesuar të ecim përpara, por mënyra si po mendojnë që janë më të mirë se ne, p.sh. po e dëgjoj LDK-në e sotme duke thënë e ç’kapim shtetin, për besë nuk e tutin macen prej përsheshi, me pas qenë si Faruku e do të tjerë ndoshta ose kur ka qenë Ibrahim Rugova krejt kemi qenë me të, por kjo LDK e sotme ju e dini nuk guxonin me u ndie prej Hashimit e prej Kadriut, i bënin rresht. Kadriu po thotë e luftojmë korrupsionin, po më duket sikur 1 prilli kur po flet ai, e Albini po thotë dëshirojmë ta kthejmë edhe njëherë komunizmin, e ka provuar Enver Hoxha, e provoi Fidel Kastro, e kush se provoj, koncepti ekonomik nuk shkon mbrapa, ekonomia shkon përpara”, tha ai.

Haradinaj përmendi taksen 100%, transforminin e FSK-së dhe Trepçën, duke thënë se në qeverisjen e tij i ka vendosur këto tema, që i quajti të mëdha për vendin.

Ai tha se në qeverisjen e tij kanë vendosur për tërësinë territoriale të vendit duke i kthyer prapa projektet që kishin për qëllim me nda Kosovën. Tani, sipas Haradinajt duhet fokusuar në tema konkrete brenda vendit, që lidhen direkt me mirëqenien e qytetarëve, transmeton kp.

“Dua t’iu siguroj që do të merremi me tema konkrete, të ekonomisë, prodhimit dhe ecjes përpara. Kemi ra dakord për ta mbyllur situatën në shëndetësi, mos ta lëmë pa një formulë, kur pacienti, shërbimi edhe sigurimi shëndetësor funksionojnë. Ka shkuar gjatë, kanë shkuar 20 vjet nuk mund ta çojmë paratë tona jashtë vendit, duam vërtetë të zgjedhim këtë problem. Në edukim duam të bëjmë bisedë të sinqertë mes nesh, çka kërkon ekonomia jonë dhe të kthehemi kah arsimi profesional. Krejt ata qe punojnë sot në Kosovë e kanë zor të gjejnë punëtorë të kualifikuar, disa po ikin në tregje të tjera, çdo herë këta po mbesin në telashe”, tha ai.

Haradinaj tha se duan të hapin me shume çerdhe, ku model e mori Prishtinën që udhëhiqet nga Shpend Ahmeti i PSD-së, tash partner koalicioni parazgjedhor me AAK-në.

Ramush Haradinaj, i cili pretendon të jetë prapë shef ekzekutivi, tha se duan të rrisin përkrahjen për bujqit e fermerët. Ai përmendi edhe për të moshuarit, ku tha se duhet të bëhet zgjidhje edhe për ata që janë pa përkujdesje.