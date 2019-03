Samsung Galaxy A40 vjen me ekran 5.7-inç

Modeli Galaxy A40, i cili së fundmi është listuar në uebfaqen zyrtare të Samsungut në Britani të Madhe, ka marrë certifikatën FCC (Deklarata e Përshtatshmërisë) duke lënë të kuptohet se së shpejti vjen lansimi.

Smartfoni i ri është shfaqur në uebfaqen e FCC-së me numër të modelit SM-A405FN/DS, transmeton Koha.net. Uebfaqja e FCC-së nuk ka zbuluar shumë rreth A40 përveç madhësisë së ekranit dhe veçorisë për lidhjen pa tela - Wireless.

Samsung Galaxy A40 do të ketë ekran 5.7-inç, i cili është më i vogël se ekranet e A10, A30 dhe A50. Sa i përket lidhjeve, A40 ofron mbështetje për Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dhe Bluetooth 5.0 LE, shkruan gsmarena. A30 dhe A50, të dytë do të vijnë me portin USB Type-C kështu që edhe A40 pritet të ketë të njëjtin port.

Gjithashtu, më herët është raportuar se Galaxy A40 do të vijë me procesor Exynos 7885 SoC, 4 GB RAM memorie, do të punojë me sistemin operativ Android Pie si dhe thuhej se do të kushtojë 249 euro në shumicën e vendeve të Europës.