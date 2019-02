Galaxy Watch Active, ora e re e mençur e Samsungut

Ora e ardhshme e mençur e Samsungut nuk do të quhet Galaxy Sport siç është raportuar, por do të marrë emrin Galaxy Watch Active.

Galaxy Watch Active do të ketë sistemin Tizen 4.0.0.3 e procesor Exynos 9110. Ekrani i tij do të jetë me diametër 1.3-inç, i njëjtë si Galaxy Watch e vitit 2018.

Bateria do të jetë më e vogël. Me 230 mAh ajo do të jetë për 70mAh më e vogël se te modeli paraprak.

Kjo orë, që do të ketë edhe monitoruesin e të rrahurave të zemrës, zmadhuesin e zërit, e rrjetin LTE, do të prezantohet më 20 shkurt.