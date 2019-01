“Water Go Round”, trageti i parë në botë me hidrogjen

Deri në fund të vitit në Gjirin e San Franciskos në Kaliforni, do të hyjë në funksionim trageti i parë në botë me hidrogjen, me zero emetime ndotëse.

“Water Go Round” është emri i saj dhe do të jetë 21 metra i gjatë, i aftë për të mbajtur 84 pasagjerë deri në 22 nyje shpejtësi, me një autonomi dy-ditore.

Gjithashtu, do të ketë një bateri prej 100 kilovat për të plotësuar hidrogjenin. Projekti u përgatit nga Golden Gate Zero Emission Marine, një furnizues i sistemeve të energjisë së pastër për automjetet detare dhe nga Bordi i Rezervave të Kalifornisë në Kaliforni, një agjenci shtetërore kundër ndotjes.

Kompania Red & White do të menaxhojë këtë traget në Gjirin e San Franciskos./atsh