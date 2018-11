Microsoft sjell XBox One të ri pa disk në 2019

Microsoft po përgatitet të hedhë një treg një sistem të ri lojërash për vitin 2019, por pa pjesën e disqeve.

Kjo do të thotë që do të funksionojë vetëm me dyqanin dixhital në internet. Lojërat do të blihen vetëm në mënyrë dixhitale e të shkarkohen për të luajtur, transmeton tch.

Në fakt, edhe pse është bukur ta kesh një disk në raft si koleksion, tregu i lojërave të shkarkuara në mënyrë dixhitale është rritur shumë kohët e fundit.

Arsyeja se pse Microsoft po e bën këtë, është që t’i japë pajisjes një çmim më të lirë dhe të ruajë të njëjtën cilësi.

Gjasat janë që nga fuqia të jetë njësoj me sistemin më të fundit, por të kushtojë më pak. Ndoshta dhe nën 200 dollarë.