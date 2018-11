Apple patenton iPhonen me kamerë nën ekran

Së fundmi, patëm mundësinë të shohim disa patente të Samsungut, LG-së, Huaweit dhe Oppos, të cilat kanë të bëjnë me smartfonët me tërë sipërfaqen me ekran dhe me kamerën e përparme të vendosur nën ekran.

Por çfarë ka bërë Apple në këtë drejtim. A dëshiron kjo kompani të bëhet pjesë e kësaj konkurrence?

Tani, USPTO (United States Patent and Trademark Office) njofton se ka patentuar kompaninë Apple Inc. për “kamerën e integruar nën ekran”, transmeton Koha.net.

Xhami, i cili mbulon panelin e ekranit, do të ndërtohet nga materiali i fuqishëm dhe transparent – siç është për shembull Corning Glass nga kompania DVTS. Kjo do të zëvendësonte xhamin aktual Gorilla Glass, të cilin Apple e përdorë që nga viti 2007.

Gjithashtu, kjo patentë tregon se Apple është e gatshme të prodhojë iPhonët e rinj me kamerën për ‘selfie’ të vendosur nën ekran në të ardhmen. Për më shumë detaje rreth kësaj patente, mund të shikon këtu.