Dortmundi ndaj Interit synon hapin e madh drejt fazës nokaut

Borussia Dortmundi do të kërkojë fitoren ndaj Interit të martën mbrëma, për të bërë hapin e madh drejt fazën nokaut të Ligës së Kampionëve. Skuadrat janë duke luftuar për pozitën e dytë në Grupin F, ndërsa pas tri ndeshjeve kanë nga katër pikë. Grupin e kryeson Barcelona me shtatë pikë. Në xhiron e kaluar Interi triumfoi në shtëpi ndaj Dortmundit me shifrat 2:0.

“Duhet të përgatitemi për çdo rast. Na duhet një përformancë shumë e mirë për të fituar dhe jemi në dijeni për këtë. Duhet të sulmojmë mirë dhe të mbrohemi mirë, pasi Interi është shumë i shpejtë në kundërsulme. Luan futboll të mirë, me kundërsulme të mira dhe krosime të rrezikshme”, ka deklaruar trajneri i Dortmundit, Lucien Favre. “Nuk mund të them nëse do të luajmë me tre mbrojtës, pasi nuk e kam vendosur ende sistemin me të cilin do të luaj”, shkruan sot Koha Ditore.

Të dy skuadrat në ndeshjen e mesjavës futen pas fitoreve të shënuara në kampionat, në fundjavë. Derisa Dortmundi triumfoi bindshëm me shifrat 3:0 në shtëpi ndaj Wolfsburgut, Interi pati një punë më të vështirë, duke fituar vetëm në çastet e fundit ndaj Bolognas. Interi është duke sfiduar seriozisht Juventustin për titull të Serie A. Pas 11 xhirove mban vendin e dytë me 28 pikë, vetëm një prapa Juventusit. Dortmundi po ashtu zë vendin e dytë në Bundesligë me 19 pikë, tri pikë disavantazh ndaj Borussia Moenchengladbachut.

“Ne kemi synim të fitojmë ndeshjen, nuk ka opsion tjetër”, ka thënë mesfushori i Dortmundit, Julian Brandt. “Ne marrim shtytje kur luajmë në shtëpi. Ne jemi Borussia Dortmund dhe kemi mposhtur skuadra shumë të mira në shtëpi dhe jemi optimistë”.

