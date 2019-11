Levante shokon Barcelonën

Levante ka befasuar Barcelonën në xhiron e 12-të të La Ligas duke e mposhtur 3 me 1, me përmbysje.

Lionel Messi kaloi katalonasit në epërsi pas 38 minutash lojë, por vendasit u rikthyen fuqishëm në pjesën e dytë.

Campana, Mayoral e Radoja realizuan për Levanten.

Barcelona me 11 ndeshje mbetet lider me 22 pikë në tabelën e La Ligas. Reali është i dyti me 21 pikë, por me një ndeshje më pak të zhvilluar.