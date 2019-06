Milani kërkon kapitenin e Lyonit

Pas përfundimit të sezonit, drejtuesi i Milanit, Ivan Gazidis njoftoi se kuqezinjtë do të ndjekin tashmë një rrugë të re, duke synuar të afrojnë futbollistë të rinj të talentuar, si rruga e vetme për të rregulluar bilancet.

Sipas raportimeve të “France Football”, drejtuesit e Milanit kanë kërkuar informacione për të blerë lojtarin e Lyonit, Nabil Fekirin.

25-vjeçari ka kontratë deri verën e ardhshme me klubin francez dhe këta të fundit do të kënaqeshin me rreth 35-40 milionë euro, që të mos rrezikojnë ta humbin me parametra zero verën e ardhshme.