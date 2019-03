Panucci synim ka pozitën që nuk dërgon në Evropian

Përzgjedhësi i Shqipërisë, Christian Panucci, ka premtuar se do të largohet nga drejtimi i ekipit, nëse eliminatoret për “Euro 2020” nuk i përfundon të paktën në pozitën e tretë në tabelë.

Panucci në konferencën për shtyp, që e ka mbajtur të dielën, ka thënë se pozita e tretë në këto eliminatore do të ishte e mirë, ndërsa të dytën e ka quajtur si diçka speciale, shkruan sot “Koha Ditore”.

Shqipëria bën pjesë në Grupin H të eliminatoreve dhe ka të bëjë me Francën, Islandën, Turqinë, Moldavinë e Andorrën. Vetëm dy vendet e para në grup sigurojnë kualifikimin në Evropian.

Dy ndeshjet e para gjatë këtij muaji, Shqipëria do t'i luajë me Turqinë dhe Andorrën. Kombëtarja të hënën (sot), do t'i nisë përgatitjet në Durrës për këto dy ndeshje. Të parën, Shqipëria e luan më 22 mars në stadiumin “Loro Boriçi” të Shkodrës, derisa tri ditë më vonë do të jetë mysafire e Andorrës. Për këto ndeshje, Panucci ka ftuar 24 futbollistë.

