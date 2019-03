Napoli ka barazuar 1 me 1 si mysafir i Sassuolos në xhiron e 27-të të Serisë A.

Domenico Berardi shënoi për Sassuolon teksa Lorenzo Insigne për Napolin.

Napoli mbetet i dyti, por me diferencë të madhe nga lideri Juventus. Juve prin me 75 pikë, teksa Napoli është i dyti me 57. Afër Napolit tash janë Milani e Interi me 51 dhe 50 pikë.