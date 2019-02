Milani ultimatum Gattusos

Milani do ta mbajë Gennaro Gattuson si trajner në sezonin e ardhshëm vetëm nëse ai siguron kualifikimin në Ligën e Kampionëve.

Sipas gazetës “Corriere della Sera”, trajneri e di se e ardhmja e tij varet nga përfundimi i sezonit në top-katërshe në Serinë A.

Milani aktualisht është i shtati në tabelën e Serisë A me 36 pikë pas 22 ndeshjeve, me vetëm dy më pak se pozita e katërt Atalanta. “Kuqezinjtë” më vonë luajnë me Cagliarin në ndeshjen e mbetur me mundësinë për të kaluar në pozitën e kërkuar.