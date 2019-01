FFK-ja publikon orarin e garave të stinorit pranveror

Komisioni i Garave i IPKO Superligës dhe Ligës së Parë e ka përpiluar kalendarin e garave për stinorin pranveror.

Ky stinor do të nisë me ndeshjet çerekfinale të Digitalb Kupës së Kosovës që zhvillohen më 9 e 10 shkurt, derisa garat në IPKO Superligë do të rinisin më 16 shkurt me ndeshjet e javës së 18-të, bën të ditur FFK.

Ndërkohë, skuadrat e Ligës së Parë stinorin pranveror do ta nisin më 23 shkurt me ndeshjet e javës së 17-të, transmeton Koha.net.

Kalendari i stinorit pranveror:

9/10 shkurt – Çerekfinalja e Digitalb Kupës së Kosovës

16/17 shkurt – Java e 18-të IPKO Superliga

23/24 shkurt – Java e 19-të IPKO Superliga – Java e 17-të Liga e Parë

2/3 mars – Java e 20-të IPKO Superliga – Java e 18-të Liga e Parë

6 mars – Java e 21-të IPKO Superliga

9/10 mars – Java e 22-të IPKO Superliga – Java e 19-të Liga e Parë

16/17 mars – Java e 23-të IPKO Superliga – Java e 20-të Liga e Parë

30/31 mars – Java e 24-t IPKO Superliga – Java e 21-të Liga e Parë

3 prill – Java e 25-të IPKO Superliga – Java e 22-të Liga e Parë

6/7 prill – Java e 26-të IPKO Superliga – Java e 23-të Liga e Parë

13/14 prill – Java e 27-të IPKO Superliga – Java e 24-t Liga e Parë

17 prill – Gjysmëfinalja e Digitalb Kupës së Kosovës – Ndeshjet e para

20/21 prill – Java e 28-të IPKO Superliga – Java e 25-të Liga e Parë

27/28 prill – Java e 29-të IPKO Superliga – Java e 26-të Liga e Parë

1 maj – Gjysmëfinalja e Digitalb Kupës së Kosovës – Ndeshjet e kthimit

4/5 maj – Java e 30-të IPKO Superliga – Java e 27-të Liga e Parë

11/12 maj – Java e 31-të IPKO Superliga – Java e 28-të Liga e Parë

15 maj – Java e 32-të IPKO Superliga – Java e 29-të Liga e Parë

18/19 maj – Java e 33-të IPKO Superliga – Java e 30-të Liga e Parë

25 ose 26 maj – Finalja e Digitalb Kupës së Kosovës

½ qershor – Ndeshjet e barazhit për Superligë.