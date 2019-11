Taylor Swift dhe Billie Eilish triumfuese në MTV Europe Music Awards

Taylor Swift, Billie Eilish dhe BTS festuan si fitues të dyfishtë në MTV Europe Music Awards të dielën.

Swift u shpall Best U.S. Act dhe e fitoi çmimin Best Video për ME!, në bashkëpunim me Brendon Urie, ndërsa Eilish e fitoi çmimin Best New Artist dhe Best Song për “Bad Guy”.

Superyjet e zhanrit K-Pop, BTS, gjithashtu e patën një mbrëmje të mirë në ceremoninë në Seville, Spanjë, duke i fituar çmimet Best Live Act dhe Biggest Fans, shkruan KOHA Ditore.

Fituesit e tjerë përfshinë Shawn Mendes (Best Artist), Halsey (Best Pop) dhe Green Day (Best Rock), ndërsa Liam Gallagher e fitoi çmimin inagural MTV EMA Rock Icon dhe e zbukuroi skenën duke e performuar singlin e tij të ri, Once, si dhe hitin klasik të Oasis, Wonderwall.

Halsey, Dua Lipa, Niall Horan dhe Green Day performuan gjithashtu, ashtu si edhe Becky G, e cila ishte edhe prezantuese e mbrëmjes.

Në vijim sjellim listën e plotë e fituesve:

BEST U.S. ACT: Taylor Swift

BEST CANADIAN ACT: Johnny Orlando

BEST VIDEO: Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco, “ME!”

BEST ARTIST: Shawn Mendes

BEST SONG: Billie Eilish, “bad guy”

BEST COLLABORATION: ROSALÍA, J Balvin ft. El Guincho, “Con Altura”

BEST NEW: Billie Eilish

BEST POP: Halsey

BEST LIVE: BTS

BEST ROCK: Green Day

BEST HIP-HOP: Nicki Minaj

BEST ALTERNATIVE: FKA twigs

BEST ELECTRONIC: Martin Garrix

BEST LOOK: Halsey

BIGGEST FANS: BTS

BEST PUSH: Ava Max

BEST WORLD STAGE: Muse: Bilbao, Spain 2018

BEST U.K. & IRELAND ACT: Little Mix (Social Wildcard Winner)

ROCK ICON: Liam Gallagher