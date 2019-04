Lansohet albumi i ri i Princet pas ndarjes nga jeta

Pas më shumë se tre vjetësh nga ndarja nga jeta e Princet, vjen lajmi për daljen e albumit të dytë të tij pas atij me titull “Piano & a Microphone 1983”, marrë nga arkivi i tij.

Më 7 qershor do dalë në platformën online Tidal, albumi “Original”, me 15 këngë të shkruara për artistë të tjerë, në versione të pa dëgjuara më parë, përveç këngës së famshme “Nothing Compares 2 U”, e bërë e njohur nga Sinead O’Connor, por e publikuar edhe nga autori i këngës. Më 21 qershor, vepra do publikohet edhe nga Warner Bros.

Originals will stream exclusively on @TIDAL for 14 days beginning on June 7, and will be released via all digital and streaming partners and physically by Warner Bros. Records on June 21. https://t.co/gKRuwBlXwp #prince #princeoriginals #originalsrecord @wbr pic.twitter.com/6EpewB0z1j