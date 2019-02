Singlin e parë këtë vit Cardi B e regjistroi me Bruno Marsin, me të cilin ky është bashkëpunimi i dytë. Cardi me këtë singël e paralajmëroi albumin e ri i cili do të dalë gjatë vitit 2019.

Cardi performoi në ceremoninë e Grammy gjatë fundjavës së kaluar dhe e fitoi çmimin për albumin më të mirë rep, duke u bërë kështu femra e parë që e ka fituar këtë çmim.

Kënga "Please Me" është bërë me produksion të Bruno Mars me ekipin e tij të quajtur "Stereotypes", përcjell KOHA Ditore.

Bruno dhe Cardi kanë bashkëpunuar më parë në remiksin e këngës së tij "Finesse", të cilën e interpretuan së bashku në “Grammy” në vitin 2018.