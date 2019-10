Kodi i veshjes gjatë fluturimeve me aeroplan 

Në vitin 2019, rekordi botëror mund të jetë caktuar për numrin e udhëtarëve që zgjodhën një aeroplan si mjetin e tyre të transportit.

Që nga janari, më shumë se 4.6 miliardë pasagjerë kanë përdorur aeroplanët. Sigurisht, për shumë njerëz, aeroporti dhe avioni janë pothuajse si shtëpia e tyre e dytë. Këta njerëz dinë shumë sekrete që mund të ndihmojnë në përmirësimin e rehatisë dhe sigurisë gjatë fluturimit. Siç rezulton, ndonjëherë, edhe detajet në dukje të parëndësishme kanë rëndësi, si veshmbathja dhe këpucët, transmeton kosovapress.

Në vijim ju paraqesim sekretet që Bright Side ka gjetur në lidhje me kodin e duhur të veshjes për fluturimin:

Rroba të ngushta

Një fluturim është një lloj stresi për trupin. Dhe enët tona të gjakut janë nën ndikimin e këtij stresi, për shkak të ndryshimit të presionit dhe nevojës për të kaluar një kohë të gjatë në një karrige mjaft të vogël. Ajo që i bën gjërat më keq është veshja e ngushtë. Si rezultat i veshjes së diçkaje shumë të ngushtë, qarkullimi i gjakut bëhet më pak efektiv. Mjekët madje kanë një term të veçantë për këtë - sindromi i klasës së ekonomisë.

Kur kërkoni rehati maksimale, mos harroni: gjërat e lirshme janë të mira me, por jo gjithmonë me siguri. Pasagjerët me pantallona tepër të lirshme dhe kapuç të mëdhenj mund të fshehin diçka të paligjshme nën rrobat e tyre, kështu që siguria në aeroport është gjithmonë më e vëmendshme për ta.

Gjithashtu, kur zgjidhni rroba, duhet të zgjidhni pëlhura natyrale. Sintetikët mund të irritojnë lëkurën në ajrin e thatë të aeroplanit. Po ashtu sintetika nuk është zgjidhja më e mirë në rast zjarri.

Xhinse

Një rekomandim tjetër është të heqësh dorë nga çdo gjë me bel të ngushtë. Përsëri, arsyeja është presioni. Duke mos i veshur ato, pasagjerët do të lejojnë disa inç shtesë për belin e tyre. Shkoni përpara dhe dërgoni palët tuaja të preferuara të xhinseve në bagazhin tuaj.

Sytjena me madhësi të rregullt

Një efekt tjetër anësor i fluturimit me aeroplan për të cilin shumë udhëtarët me përvojë e dinë është ënjtja e lehtë. Pak njerëz mendojnë për të brendshmet e duhura për fluturim. Sidoqoftë, sytjena shumë e ngushtë mund ta bëjë të gjithë fluturimin torturues - shiritat thjesht do të shtypin mbi shpinë dhe mbi supe. Modelet me pjesë metalike gjithashtu nuk janë ideja më e mirë. Një skanues metali mund t'i shohë ato në aeroport. Zgjedhja më e mirë është sytjena sportive.

Shallvaret

Tërheqjet e lirshme mund të duken si një zgjedhje e mirë për aeroportin, në pamje të parë, por vetëm derisa të duhet të shkoni në banjë për herë të parë. Nuk është shumë kënaqësi të përfshihesh në rripat e tua në këtë vend jo-steril. E njëjta gjë vlen edhe për rrobat e tjera që kanë zinxhirë të papërshtatshëm dhe sende të tilla.

Pantallona me bel të ulët

Mijëra njerëz udhëtojnë nëpër aeroporte çdo ditë. Qindra pasagjerë janë ulur në të njëjtat vende para jush. Vetëm në rripin e sigurimit, ka të paktën 90 lloje të ndryshme të baktereve në një centimetër katror. Ekziston edhe një shans për t'u infektuar me një sëmundje të lëkurës ose një virus të zorrëve në aeroplan.

Për shkak se ka kaq shumë mikrobe në këtë vend publik, rekomandimi më i rëndësishëm është që të mbuloni sa më shumë lëkurën tuaj. Mos vishni bluza, mos vishni pantallona të shkurtra, funde dhe pantallona me bel të ulët.

Atlete të reja

Mos harroni se ka një shans të këmbëve tuaja do të fryhen: zgjidhni këpucë që dini se janë të rehatshme sepse i keni veshur ato më parë. Edhe atlete më të rehatshme mund të bëhen shumë të shtrënguara kur jeni në ajër. Gjithashtu, këpucët për fluturim duhet të jenë këpucë me majë të mbyllur. Do të duhet të qëndroni në vija, të merrni përsipër turmat e njerëzve etj. Bëhuni gati për këtë. Pantofla ose sandalet e hapura nuk janë opsione të mira sepse mund të lëndoni këmbët. Dhe këpucët që janë të vështira për t’u veshur dhe ngritur do t’ju kushtojnë shumë kohë gjatë kontrollit të sigurisë. Gjithashtu, mos harroni për çorapet - ato do t’ju mbajnë ngrohtë kur të jetë ftohtë në bord.

Këpucë me takë

Edhe nëse keni lindur për të ecur në pistë dhe mbani gjithmonë taka të larta, duhet të hiqni dorë prej tyre gjatë fluturimit. Kjo nuk ka të bëjë me rehatinë, ka të bëjë me sigurinë. Në rast të evakuimit, nuk do të keni mundësi të ecni me shpejtësi në thembra të larta ose t'i hiqni ato nëse ka një urgjencë. Gjithashtu, thembrat mund të thyejnë rrëshqitjen që përdoret në rast të një ulje emergjente.

Rroba me kopse dhe copa të tjera prej metali

Në aeroporte të ndryshme, skanerët zbulojnë sasi të ndryshme të metaleve. Një skanues mund të shohë madje edhe bllokimin e zinxhirit metalik në rrobat tuaja ose një shirit të madh. Udhëtarët me përvojë thonë se këto pajisje madje mund të jenë në gjendje të zbulojnë edhe vathët.

Rroba nga lista e ndalimit e një linje ajrore të veçantë

Shumë kompani kanë listat e tyre të kufizimeve. Për shembull, disa ndërmarrje nuk lejojnë zonjat të veshin dollapë në bord. Nëse rrobat tuaja janë shumë zbuluese ose nëse ka disa fjalë fyese mbi to, mund të mos lejoheni në bord. Pra, është më mirë të studioni rregullat e kompanisë me të cilën po fluturoni, në mënyrë që të shmangni një situatë të vështirë.

Parfumet

Sigurisht, parfumi nuk është veshje, por është pjesë e imazhit tuaj gjithsesi. Para fluturimit, përpiquni të shmangni tundimin për të provuar të gjitha aromat pa taksë. Kjo sepse duhet respektuar udhëtarët e tjerë dhe të kihet kujdes për shëndetin e tyre. Një parfum i panjohur mund të shkaktojë një reagim të paparashikueshëm tek ju dhe njerëzit e tjerë. Astma ose një reaksion alergjik nuk janë gjërat më të mira për të përjetuar gjatë një fluturimi.