Sekretet e hoteleve që (ndoshta) më mirë mos i zbuloni

A janë gjithmonë çarçafët të pastër? Ja cilat janë sekretet që hotelet nuk duan që ju t’i dini

Cili është objekti më i pistë në një dhomë hoteli, ai që do të ishte më mirë të mos e preknit me dorë? A janë vërtet të gjitha dhomat e ezauruara? Çfarë ndodh me takëmet? Nëse e rezervoni me zbritje të mëdha, a do të keni dhomën e premtuar? Ja disa prapaskena (kurioze, por edhe shqetësuese) të zbuluara nga stafi, të cilët tregojnë se çfarë ndodh realisht në industrinë hoteliere.

Për punë ose për pushime: kur hyjmë, hoteli bëhet shtëpia jonë e dytë për disa ditë, korniza e udhëtimeve tona. Këtu ne relaksohemi, na shërbejnë dhe na respektojmë. Këtu gjithmonë pritemi mirë nga stafi: rehati, mirësjellje, shtretër të rehatshëm, çarçafë aromatikë dhe peshqirë të sapondryshuar. Megjithatë, jo gjithmonë është kështu. Të bukur dhe të ndritur në sipërfaqe, hotelet më poshtë fshehin disa sekrete që, ndoshta, nuk do të donit t’i dinit.

Portali ‘Love Exploring’ ka shikuar prapaskenat e industrisë së hotelit dhe ka zbuluar një sfond të çuditshëm dhe pothuajse të paimagjinueshëm, të pranuar rrallë nga anëtarët e njëjtë të stafit. Edhe pse, për fat të mirë për ne, ka raste të ndryshme. Dhe në shumicën e këtyre, hotelet garantojnë pastërtinë dhe profesionalizmin.

1.A është dhoma e gatshme apo jo? Ndonjëherë, kur prisni që dhoma juaj të jetë gati, është gati prej kohësh. Shkaku? “Vendet e brendshme”, ndërmjet stafit të zyrës së përparme dhe stafit të pastrimit.

2.Besojeni ose jo, pajisja më e ndyrë në dhomën e hotelit është telekomanda. Thjesht sepse ajo mbahet nga të gjithë, dhe pastaj nuk pastrohet nga askush. Një kërkim i programit “Today” në televizionin amerikan zbuloi se gjëja më e pistë në dhomat e hoteleve më të mëdha në Amerikë është pikërisht telekomanda, e ndjekur nga telefoni: aty mund të mblidhen baktere aq sa në tualet.

3.Banjoja juaj? Nuk e përdorni vetëm ju. Një kamariere hoteli ka rrëfyer në një intervistë me Trivago se stafi i pastrimit herë pas here përdor tualetet e mysafirëve.

4.Mos mendoni se keni siguri maksimale në dhoma: stafi i hotelit mund ta hapë atë në çdo kohë, edhe pa kombinim. Është më e sigurt të ruani gjërat e vlefshme në një valixhe të mbyllur në një dollap ose nën shtrat.

5.Ndërmjet qëndrimit të një mysafiri dhe të një tjetri, çarçafët dhe batanijet nuk janë larë gjithmonë. Edhe hotelet më luksoze nuk e bëjnë gjithmonë këtë. Sidomos në rastin e batanijeve. Në momentin e check-in, kërkoni shprehimisht që ato të ndryshohen. Një pastrues (i cili dëshironte të mbetet anonim) pranoi se batanijet lahen vetëm një herë në vit në hotelin ku ata punonin.

6.Përparimi i insekteve: një studim i vitit 2015 zbuloi se numri i “bed bugs”, që është kafsha që qarkullon në valixhet e turistëve dhe, rrjedhimisht, në mes të çarçafëve të hoteleve, është shumë më e lartë se 15 vjet më parë.

7.Të gjithë të ezauruar? Në fakt, jo. Shumë hotele gënjejnë për dhomat në dispozicion. Arsyeja: sigurohen që gjithmonë të kenë dhoma të gatshme për emergjenca ose për vizitorë të rëndësishëm në minutën e fundit.

8.Qëndro larg nga çajniku: Një artikull i anglezes ‘Express’ thotë se mysafirët e hotelit përdorin çajnikët në dhomën e tyre për të larë të brendshmet e tyre të ndotura.

9.Një hotel me pesë yje nuk është gjithmonë sinonim i pastërtisë: një studim i Travelmath ka zbuluar jo vetëm se një dhomë hoteli është më e pistë se një shtëpi, një shkollë apo edhe një aeroplan, por shpesh hotelet me 3 yje janë shumë më të pastër se ato me 4 ose 5 yje.

10.Gotat në tavolinë nuk janë shumë të pastra: një hetim i ‘Fox News’ ka zbuluar se gotat në dhomat e hotelit pastrohen dhe të dezinfektohen me kimikate potencialisht të pasigurta. Një hetim nga ‘ABC News’ ka zbuluar ndërkohë se gotat janë kaq të ndyra saqë paraqesin një rrezik real për shëndetin.

11.Roja nuk është plotësisht i drejtë: në qoftë se ju jeni në një qytet që nuk e njihni dhe pyesni rojën për këshilla mbi të ngrënët, çfarë të shohësh, çfarë të përdorësh apo jo? Epo, ndoshta nuk duhet. Rekomandimet e rojeve shpesh nuk janë plotësisht të paanshme. Një artikull i New York Times sugjeron që, në këmbim të rekomandimeve (taksi, restorante, dyqane), roja zakonisht merr një komision. Pra, nëse shkoni në një nga këto vende, ju e dini se është gjithashtu në interes të hotelit.

12.Pastruesit nganjëherë flenë në shtretërit tuaj: një kameriere në një hotel me 5 yje në Florida ka rrëfyer për portalin ‘Trivago’ se pastruesit ndonjëherë bëjnë një sy gjumë në shtretërit e hotelit, nëse ato janë “shumë të lodhur dhe kanë pak kohë të lirë”.

13.Shërbimi në dhomë për kamarierët: një punonjës rrëfeu se shumë kolegë hanë në pjata para se t’i çojnë te mysafirët në dhomë.

14.Nëse prenotoni në një portal që ofron ulje dhe promovime, ju ndoshta do të keni dhomën më të keqe: Kjo është për shkak se shumë hotele kanë tendencë që të rezervojnë dhomat e tyre më të mira për të ftuarit më besnikë dhe klientët më të pasur, tha shkrimtari Jakob Tomsky.

15.Nëse ju harroni diçka në dhomë, e vështirë t’ju thirrin: “Ne kurrë nuk kemi thirrur një mysafir që mund të ketë harruar ndonjë objekt në dhomë”, zbuloi një punonjës hoteli. Në shumë raste, për fat të keq, këto gjëra (edhe me vlerë) “përfundojnë në xhepat e stafit”.

16.Çfarë mund të “vidhet” nga dhoma? Është e ashtuquajtura “kleptomania hoteliere” dhe madje edhe më të papriturat mund të preken. Hotelet shohin qindra peshqirë të zhduken nga dhomat e tyre çdo vit, por edhe perde, llambat, enët, takëme dhe korniza, piktura, vepra arti, libra. Çfarë lejohet të merrni me vete pas qëndrimit tuaj? Të gjitha tualetet (krem, shampo, manikyr, krehrat, furçat e dhëmbëve, sapunët) që nuk mund të ripërdoren.

17.Ushqimi vegan nganjëherë nuk është i tillë: sipas një përdoruesi të Quorës, “ushqimi vegjetarian nuk është me të vërtetë vegjetarian. Salcat janë përgatitur duke përdorur supë me pulë apo viç, të njëjtët përbërës përdoren për të përgatitur gjithçka dhe ne nuk e dimë vërtet nëse një copë mish i grirë ka përfunduar në pjatën tonë”.

18.Ata e dinë atë (nëse ju mashtroni): përdoruesi Stacy McClouse u përgjigj një pyetje specifike në lidhje me Quora, duke thënë: “Po, ne mirëpresim zotërinj dhe zonja që kanë histori. Po, ne e dimë se kush jeni. Jo, nuk na intereson shumë! Ne nuk jemi këtu për të gjykuar. Nga momenti që keni paguar dhe nuk krijoni dëme serioze në dhomë, ajo që bëni ju nuk është me interes për ne”.

19.Alkooli nuk është gjithmonë alkool: “Kur një mysafir tashmë është i dehur ne i shërbejmë atij uiskin ose verë të holluar”.

20.Nëse dhoma juaj është një katastrofë, pastruesi do të fitojë më pak: do të ketë më pak kohë për të rregulluar dhomat e tjera dhe prandaj do të marrë më pak para/ Shqip.