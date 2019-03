Maska për flokë plot shkëlqim me kos, mjaltë dhe vezë

Shëndeti i flokëve kërkon përkujdesje të vazhdueshme dhe ushqyerje të shëndetshme.

Disa prej ushqimeve më të mira për shëndetin e flokut nga jashtë brenda, sipas të dhënave, janë veza, kosi dhe mjalti.

Mjalti

Mjalti ndihmon në ushqyerjen dhe zbutjen e flokut. Sa më i butë të jetë floku, aq më e vështirë do të jetë këputja e tij. Kjo e fundit ngadalëson rritjen e flokut. Mjalti është i pasur me antioksidantë të cilët mbrojnë shëndetin e flokut dhe skalpit. Për më tepër, mjalti ka efekt pastrues të flokëve.

Kosi

Acidi laktik tek kosi ndihmon në hidratimin e flokut. Për më tepër, gjatë shpëlarjes, kosi ndihmon në pastrimin e flokut prej qelizave të vdekura. Kosi ka vlera mjekësore dhe kozmetike që ndikojnë në shëndetin e rrënjëve, majave dhe skalpit. Vitamina B12 ndihmon në rritjen e flokut dhe parandalojnë rënien e tij.

Veza

Ushqyesit që gjenden tek veza janë të njëjtët që gjenden tek një flok i shëndetshëm dhe plot shkëlqim. E verdha e vezës ndihmon kundër rënies së flokut, flokëve të brishtë dhe për rritjen e tyre.

Maskë flokësh me kos, mjaltë dhe vezë

Për këtë maskë ju nevojiten:

2 vezë,

1 lugë gjelle me mjaltë,

2 lugë gjelle me kos.

Përgatitja e maskës

Rrihini vezët në një enë të thellë qelqi. Shtoni një lugë gjelle mjaltë dhe dy lugë gjelle me kos. Përziejini përbërësit mirë deri sa të formohet një masë kremoze dhe e butë. Maskën aplikojeni në skalpin e kokës dhe në të gjithë gjatësinë e flokut. Atë duhet ta mbani për 20 minuta dhe më pas kokën duhet ta lani me ujë të ftohtë ose të vakët. Uji i nxehtë e mpik vezën dhe do ta keni të vështirë ta lani nga flokët. Kjo maskë do ketë një efekt zbutës për flokun. Ajo është perfekte për flokët që janë me yndyrë në zonën e rrënjës dhe të thatë në maja./mapo