Si të trajtoni tensionin e lartë në shtëpi

Tensioni i lartë i gjakut është një vrasës i heshtur. Të dhënat tregojnë se 1.8 miliardë njerëz në botë vuajnë nga hipertensioni.

50 për qind e tyre nuk janë në dijeni të këtij problemi. Ai nuk ka simptoma derisa sa të arrijë nivele të larta apo derisa të shkaktojë dëme në organet vitale si zemra ose veshkat.

Lajmi i mirë është se tensioni i gjakut mund të mbahet nën kontroll me produkte natyrale. Ato nuk kanë efekte anësore si medikamentet farmaceutike. Por sigurisht nuk duhet të anashkaloni këshillat e mjekut.

Lëngu i Panxharit

Studime të shumta kanë treguar se panxhari, në veçanti pirja e lëngut të freskët të panxharit mund të nxisë ulje domethënëse të tensionit të gjakut. Një studim Australian, ka zbuluar se pirja e 2 gotave me lëng të freskët panxhari në ditë e ul ndjeshëm tensionin e gjakut.

Tensioni nis të ulet brenda një ore nga pirja e lëngut dhe ulja më e madhe ndodh 3-4 orë pas tretjes. Kjo ulje i atribuohet nitritit, një substancë që zgjeron enët e gjakut dhe ul tensionin e tij.

Hudhra e Freskët

Vlerat e hudhrës për uljen e tensionit të gjakut është e dokumentuar. Sipas ekspertëve, një dozë ditore e të paktën 10 mg alicinë e ul tensionin sistolik me 11 mm Hg. Ai diastolik ulet me 5 mm Hg brenda një periudhe prej 1 deri në 3 muaj.

Alicina është një nga përbërësit kryesorë të hudhrës. Për të marrë sasitë e mjaftueshme të alicinës duhet të konsumoni 1-4 thelbinj hudhre në ditë.

Çaji i Zi

Ekspertët kanë zbuluar se pirja e 3 filxhanëve me çaj të zi në ditë e ul tensionin sistolik me 2 deri në 3 pikë. Ai diastolik ulet me 2 pikë. Kjo mund të duket e parëndësishme në shikim të parë.

Ekspertët thonë se këto shifra janë të mjaftueshme për të ulur rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe ishemisë me 7 deri në 10 për qind.

Magnezi

Një studim Britanik ka konfirmuar se konsumi i të paktën 370 mg magnez në ditë, e ul tensionin sistolik me 3-4 pikë dhe atë diastolik me 2-3 pikë. Sasia ditore e rekomanduar e magnezit për gratë është 320 mg ndërsa për meshkujt 420 mg. Ekspertët thonë se për çdo 100 mg magnez shtesë, rreziku i ishemisë ulet me 9 për qind. Magnezi zgjeron enët e gjakut dhe shmang mpiksjen e tij./agroweb