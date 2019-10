Krijohen “Super mizat” rezistente ndaj bimëve toksike dhe grabitqare!

Janë krijuar “Super mizat” që janë rezistente ndaj bimëve toksike dhe grabitqare AGI AGI. Falë teknikës së redaktimit gjenetik, janë krijuar “supermoscerini” që janë rezistente ndaj bimëve toksike që, në vend që t’i vrasin, i bëjnë ato “më pak tërheqës” për grabitqarët.

Ky është rezultati i jashtëzakonshëm i arritur nga një grup shkencëtarësh nga Universiteti i Kalifornisë, Berkeley në një studim të botuar në revistën Nature, përcjell standard.al. Është hera e parë që mund të projektohet një kafshë që mund t’i rezistojë një ambienti armiqësor me një dietë specifike. Për ta bërë këtë,bënë tre ndryshime me teknikën Crispr-Cas9, të njëjtat që lejojnë fluturat monark të hanë alga dhe të mbledhin helmin e tyre. Mizat me mutacion gjenetik të trefishtë kanë provuar të jenë një mijë herë më pak të ndjeshëm ndaj toksinave bimore sesa mizat e frutave.

“Gjëja më befasuese është se ne ishim në gjendje të testonim hipoteza evolucionare në një mënyrë që kurrë nuk ishte e mundur jashtë linjave qelizore,” thotë Noah Whiteman, koordinator i studimit.

“Do të ishte e vështirë të zbulohej pa pasur aftësinë për të krijuar mutacione me Crispr,” shton ai. Sidoqoftë, kjo rezistencë më e madhe ka një kosto, atë që paguajnë fluturat monarke dhe kjo do të thotë të kalojë më shumë kohë duke u shëruar nga plagët dhe sëmundjet. “Kjo tregon se ka një kosto për mutacione, në drejtim të rikuperimit të sistemit nervor dhe ndoshta gjërave të tjera që ne nuk dimë,” thotë Whiteman. “Por përparësia është e lartë. Nëse bëhet fjalë për vdekjen ose toksinat, toksinat do të fitojnë, edhe nëse ka një kosto për të paguar.”