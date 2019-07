Shpiket ushqimi i krijuar vetëm me ujë e ajër

Kompania finlandeze Solar Foods, ka gjetur një mënyrë për të prodhuar ushqim të pasur me proteina të quajtur Solein me energji elektrike, ujë dhe ajër, duke përdorur një proces miqësor me mjedisin, të ngjashëm me atë që përdoret për të prodhuar birrën.

Përshkruar si proteina më miqësore ndaj mjedisit në botë, Solein prodhohet duke aplikuar energji elektrike në ujë për të çliruar flluska të dioksidit të karbonit dhe hidrogjenit. Mikrobet pastaj shtohen tek lëngu për të ushqyer flluska të dioksidit të karbonit dhe hidrogjenit dhe prodhojnë Solein, i cili pastaj thahet dhe shndërrohet në pluhur. Është një proces i fermentimit natyral, i ngjashëm me birrën, por kërkon një reaktor të veçantë që me sa duket i përngjan një prej atyre fenerëve të vjetër të naftës. Solein e thatë ka një përmbajtje proteine ​​prej 50% dhe një pamje dhe shije të ngjashme me miellin e grurit. Ajo mund të përdoret në të gjitha llojet e dietave dhe mund të shtypet 3D për t’i dhënë formë dhe konsistencë më të madhe.

“Është një lloj krejtësisht i ri ushqimi, një lloj i ri i proteinave, i ndryshëm nga të gjitha ushqimet në treg sot për shkak të mënyrës se si prodhohet, sepse nuk ka nevojë për bujqësi apo akuakulturë”. Pasi Vainikka, drejtor i Solar Foods rrëfen për shpikjen revolucionare:-“AI ofron një zgjidhje unike që kënaq çdo vakt apo dietë të mundshmE, duke krijuar mundësi për ushqime krejtësisht të reja të së nesërmes”.

Procesi i përdorur për të prodhuar Solein, konvertimi i hidrogjenit dhe i dyoksidit të karbonit në kalori, mund të prodhohet kudo në botë. Është gjithashtu 10 herë më efiçent për energjinë sesa fotosinteza dhe, në përdorimin e ujit, 10 deri në 100 herë më ekologjike dhe ekologjikisht më miqësor sesa prodhimi i ushqimit shtazor ose i perimeve.

“Një nga arsyet pse mishi është bërë kaq i rëndësishëm për dietat tona është se për shkak të proteinave me cilësi të lartë që përmban. Solein, proteina e prodhuar nga Solar Foods, përmban të gjitha aminoacidet esenciale, por meqë prodhohet duke përdorur dioksid karboni dhe energji elektrike, nuk ka nevojë për shkëlqim të madh tokësor “, shpjegon faqja e internetit e Solar Foods.

Solar Foods do të aplikojnë për një licencë të re të ushqimit në BE më vonë këtë vit, me planet për të hyrë në prodhimin komercial në vitin 2021.

Solein do të inaugurohet në fund të vitit 2021 dhe do të prodhojë 50 milionë ushqime në vit, duke arritur dy miliardë ushqime deri në fund të vitit të ardhshëm. Fillimi gjithashtu po bashkëpunon me Agjencinë Hapësinore Evropiane për furnizime ushqimore me astronautët në një mision në Mars./tch