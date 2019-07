Ishujt që nuk i blen askush

Të kesh një ishull të gjithin për vete duket si një ëndërr e vërtetë - por ata kushtojnë shumë para dhe me sa duket vetëm të famshmit dhe miliarderët e pasur si Johnny Depp, Leonardo DiCaprio apo edhe Mel Gibson mund t’i përballojnë ato.

Por rezulton se ju gjithashtu mund të merrni një ishull për një çmim më të arsyeshëm!

Sidoqoftë, disa nga këto marrëveshje kanë kërkesa të veçanta, prandaj njerëzit nuk nxitohen për t’i blerë ato.

Hidhini një sy këtyre më poshtë.

Piaçabuçu, Brazil

Ju mund të bëheni pronari i jo një, por 6 ishujve, me pamje piktoreske dhe kafshë të egra unike, të vendosura në lumin San Francisco në Brazilin verilindor, për vetëm 79.500 dollarë. Arsyeja pse askush nuk i ka rrëmbyer ende është ndoshta se ata teknikisht nuk i blejnë këto ishuj aq sa po blejnë ndoshta të drejtën për t'i përdorur ato për 99 vjet si dhe shtesë do kenë disa “taksave të vogla, vjetore” të paqarta.

Little Rocky, Kanada

Ky ishull 8 hektarësh me plazhe me rërë të bardhë, natyrën e ruajtur mirë dhe pyjet me pisha është strehuar gjithashtu nga stuhitë dhe uraganet nga ishujt fqinjë. Nuk ka prona të tjera atje, kështu që ju mund të jeni i pari që të ndërtoni shtëpinë tuaj të ëndrrave. Çmimi i saj është vetëm 74.500 dollarë, përse është ende në shitje, ndoshta sepse tregu kanadez është i përmbytur me ishuj privatë.

Tillamook, SHBA

Ishulli Tillamook nuk është një ishull në kuptimin tradicional, është një shkëmb me një far jashtë brigjeve të Oregonit. Kostoja origjinale e ishullit Tillamook, e cila u shit disa herë, ishte 500,000 dollarë, dhe tani është zbritur në 50.000 dollarë, por valët që mbizotërojnë gjithë ishullin dhe një histori plot legjenda, mite dhe madje tragjedi (duke filluar me një aksident në fundi i shekullit të 19-të me kreun e ekspeditës së një anketuesi, mason John Trewavas, i cili u godit nga një valë dhe u rrëzua në det) i frikëson blerësit potencial.

Chandler, SHBA

Cahndler është një ishull me pamje piktoreske, ju mund ta blini për 39.999 dollarë. Ka një kasolle të vogël në ishull dhe gjithashtu mund të ndërtoni vetë shtëpinë tuaj. Problemi i vetëm është se batica e lartë- uji mbulon gjysmën e kësaj pjesë tashmë të vogël të tokës.

McGibbon, Kanada

Një ishull i vogël i pazhvilluar në lumin St. Johns në New Brunswick të Kanadasë është në shitje për më pak se 29.900 dollarë. Disavantazhi i vetëm është se çdo pranverë, ujërat e përmbytjeve mbulojnë të gjithë ishullin, kështu që ju nuk mund të ndërtoni asgjë atje. Gjatë stinëve të tjera ishulli është një vend i mrekullueshëm për kampe apo kayaking.

Liqeni Sheep, Kanada

Këto ishuj të vegjël të mbuluara me pemë, të rrethuar nga ujërat kristal të qartë të Liqenit me siguri do t'ju japin paqe dhe gëzim, por ndoshta jo shumë nga privatësia - ata janë vetëm 25 kilometra nga fshati më i afërt i peshkimit, kështu që mund të ketë shumë vizitorë dhe ishulli nuk mund të jetë më privat. Por nëse je në rregull me këtë, mund ta blesh këtë ishull për 50.989 dollarë.

Fort Carroll, SHBA

Për vetëm 31.500 dollarë mund të bëheni pronar i këtij ishulli historik artificial i ndërtuar në 1848 për të mbrojtur qytetin e Baltimorit, me një kusht - duhet të rivendosni fortin e braktisur në të. Bizneset lokale u përpoqën të rinovonin ishullin dhe ta kthenin atë në një hotel, qendër konference, kazino dhe madje edhe një burg, por këto përpjekje nuk ishin të suksesshme./tch