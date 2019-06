Destinacionet më të mira për t’u vizituar për 2019

Nga lartësitë sublime skoceze në Normandinë historike - hidhini një sy në përzgjedhjen e Lonely Planet të 10 destinacioneve më të mira për t’u vizituar në vitin 2019.

Elqui Valley, Kili - Shkretëtira e Atacamës, rajoni piktoresk i verës së shijshme. Fshatrat e çuditshëm me vreshta të pafundme dhe qielli jashtëzakonisht i qartë. Lugina, e cila ka gati 320 ditë diell në vit, do të jetë në interes të astronomëve dhe studiuesve të yjeve.

Normandi, Francë - Nëse ju pëlqejnë frutat e detit, djathi i butë, mushti, ky rajon është një shans që nuk duhet të ju humbasë për të vizituar. Gjithashtu, qyteti i Rouen do të organizojë garat “Rouen Armada 2019”, duke e bërë atë një destinacion të përsosur për entuziastët e lundrimit nga e gjithë bota.

Manitoba, Canada - Nga gjurmimi i qendrave tregtare të lashta aborigjene në për të përjetuar një potpuri të kulturave imigruese globale - Manitoba, ndodhet në qendër të Kanadasë - është e sigurt për të mbajtur udhëtarët të angazhuar. Ky rajon gjithashtu ofron paketa safari në pjesët veriore, ku mund të dilni në grupe apo vetëm për balena dhe arinj.

Lindja e Largët Ruse - Pavarësisht se është në cepin më të largët të kombit, rajoni është shfaqur si një vend i nxehtë i artit dhe kulturës, falë Muzeut Hermitage me bazë në Shën Petërsburg dhe teatrin Mariinsky duke ngritur kampuset në Vladivostok, qendra administrative e rajonit. Nëse jeni më të prirur ndaj natyrës dhe aventurës, bëni një udhëtim për të parë shumë vullkane të mrekullueshëm në rajon.

Islanda dhe Ishujt e Skocisë - Uiski skocez ka tërhequr udhëtarët dhe entuziastët e alkoolit nga e gjithë bota. Tani, me një eksperiencë të zgjeruar të fabrikës së pijes, ku një vizitor mëson për teorinë, teknikën dhe provën, Skocia duhet të jetë një vizitë në çdo listë të turistëve.

Qendra e Kuqe, Australi - Megjithëse shkëmbi Uluru nuk do të jetë i arritshëm për alpinistët në 2019, zemra shpirtërore e Australisë ofron shumë më tepër për vizitorët e saj. Nga eksplorimi i formacioneve të tilla si Uluru dhe Olgas në Parkun Kombëtar Uluṟta-Kata Tjuza, për t'u çuditur me bukurinë e zjarrtë të Kings Canyon në Parkun Kombëtar Watarrka.

Peruja veriore - Është e bekuar me bukuri të bollshme natyrore së bashku me vendet historike dhe vendbanimet e largëta që i lejojnë udhëtarët të përjetojnë këtë komb të Amerikës së Jugut të gjitha në një të shkuar. Falë marrëveshjeve më të mira të udhëtimit dhe me teleferik drejt kështjellës së lashtë të Kuélap, rajoni verior është duke u bërë më i arritshëm dhe më miqësor me turistët.

Catskills, New York, SHBA - Festivali legjendar Woodstock në rajonin e Nju Jorkut është ende duke mbajtur gjallë shpirtin e viteve ’60 në sajë të vendasve të tij të dashur. Aty mund të gjeni prodhimeve të qumështit dhe të pijeve alkoolike . Fansat e rock and roll të shkollës së vjetër nuk duhet të humbasin 50 vjetorin e Woodstock, që do të mbahet në gusht 2019.

Piemonti, Itali - Kjo zonë industriale është e njohur për jetën e natës, muzikën dhe artet e ndryshme të qytetit të Torinos. Gjithashtu aty mund të gjeni verërat e mira dhe prodhime të tjera nga rajoni. Ka diçka për të gjithë./tch