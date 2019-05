Bosi i “Amazon” prezanton anijen kozmike, në Hënë për turizëm

Njeriu më i pasur në botë Jeff Bezos prezantoi një model të ri të një anije kozmike që synon të transportojë njerëzit në Hënë deri në vitin 2024.

Themeluesi i Amazon, Bezos e ka beri prezantimin e shumëpritur në Washington DC dhe sipas tij kjo gjeneratë e re anijesh kozmike pa pilot e quajtur ‘Hena Blu’ do mbajë pajisje shkencore dhe satelitë.

“Ka ardhur koha që të kthehemi në Hënë, por kësaj here për të qëndruar”, u shpreh Bezos përpara një audience shkencëtarësh të NASA-s.

‘Blue Moon’ do jetë i furnizuar me karburant të mjaftueshëm për të shkuar nga Toka në Hënë, do të peshojë rreth 15 mijë kg për t’u ngritur nga Toka, ndërsa gjate uljes në Hënë do të peshojë rreth 3000 kilogramë.