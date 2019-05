Qyteti me zero emetim të CO2-shit tani është zgjedhje, jo fantazi

Ne jetojmë në një botë që po bëhet më e nxehtë dhe gjithnjë e më e populluar, ndërsa ajri që marrim frymë është dëmshëm në mënyrë të rrezikshme. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (ËHO), nëntë nga 10 persona tani thithin ajrin e ndotur, i cili vret çdo vit rreth 7 milionë. Asnjë vend në grupin G20 të ekonomive të mëdha botërore nuk është në rrugë të mbarë për të përmbushur objektivat e reduktimit të ndryshimeve klimatike.

Vendet po luftojnë për të balancuar industrializimin e shpejtë dhe përparimin ekonomik me ndryshimet klimatike dhe shqetësimet e shëndetit publik. Njëzet e dy prej 30 qyteteve më të këqija në botë për ndotjen e ajrit janë në Indi, me pesë të tjerë në Kinë. Më shumë se 40 qytete në Britani të Madhe janë në ose kanë tejkaluar limitet e ndotjes së ajrit të vendosur nga OBSH, duke përfshirë qytete si Londra, Mançester dhe Swansea.

Tërheqja e SHBA-së prej Presidentit Trump nga marrëveshja e klimës së Parisit e bën më të vështirë trajtimin e emetimeve të CO2. Për të përmbledhur këtë, sipas shkencëtarëve kryesorë të klimës në botë, mund të ketë paksa dhjetëra vite që rritjet e temperaturës globale të mbahen në një maksimum prej 1.5C. Edhe një rritje gjysmë deri në 2C do të rrisë ndjeshëm rritjen e përmbytjeve, thatësirës, ​​ngrohjes ekstreme dhe varfërisë për qindra miliona njerëz në mbarë globin.

Por reduktimet në emetimin e gazrave nuk janë vetëm të domosdoshme, por të arritshme. Edhe qytete me emetim zero emetim janë të mundshme. Dhe ka projekte që deri në vitin 2029 emetimi i gazrave të jetë 0 në disa qytete, por për këtë duhet ende shumë punë, që industria të zëvendësohet me të tjera mjete prodhimi.

Për shembull, një “marrëveshje e re e gjelbër” për të zëvendësuar kaldajat me gaz në miliona shtëpi, mund të vendoset në mënyrë që të sjellë përpara novacionin, duke reduktuar emetimet – një fitore të favorshme për mjedisin dhe shoqërinë, në vend që të fitojë para. Këto përparime në teknologji nënkuptojnë reduktimin e emetimeve duke u bërë një zgjedhje pozitive e politikave. Sidoqoftë, ka shkëmbime – nganjëherë në kosto dhe lehtësi. Dhe duhet të ketë një qasje të qëndrueshme për të reduktuar emetimet nga të gjitha burimet. Një burim shumë i rëndësishëm, megjithëse shumë emocional, janë automjete.

Automjetet më të reja në treg do të duhet të demonstrojnë se i plotësojnë standardet e kërkuara para se të shkrihen në lagjen. Duke dekurajuar automjetet e emetimit të rëndë nga hyrja në zonë, parashikohet që skema të shohë emetimet e oksidit të azotit të bien me 45% në vitin e parë të vet të operimit. Ndërkohë, fokusi intensiv në ajër më të pastër ka rezultuar në kryebashkiakun e Londrës Sadik Kahn duke konfirmuar se në qendër të Londrës të gjithë autobusët dykatëshe do të mundësohen nga motorë hibridë, ndërsa të gjitha autobusët me një dysheme do të jenë zero emetime deri në 2020.

Duke kërkuar më tej, ambicia është që të gjitha 9.200 autobusë në të gjithë Londrën të jenë zero emetime deri në vitin 2037, ndërsa kryetari Kahn synon ta bëjë Londrën një qytet me zero karbon deri në vitin 2050. Sigurisht është një përmirësim, por nuk shkon pothuajse mjaft.

Për të arritur qëllimet zero të emetimit do të ketë nevojë për një kombinim të konsumatorëve që ndryshojnë sjelljen e tyre, qeveritë zbatojnë ndryshime efektive të politikave dhe bizneset që çojnë rrugën me avancimet teknologjike në fitime aktive.

Kjo hap mundësinë që hidrogjeni të bëhet një mjet praktik dhe me kosto të ulët për të dekarbonizuar transportin, nxehtësinë dhe fuqinë dhe do të bëjë që argumentet rreth hidrogjenit të jenë ‘gjithnjë karburanti i së nesërmes’. Lojërat Olimpike të Tokios 2020 do të tregojnë vizionin e Japonisë për një shoqëri hidrogjeni, dhe Gjermania ka trenat e parë në botë me hidrogjen.

Mbretëria e Bashkuar ka një rrjet të tubacioneve në mbarë vendin që shkon në shtëpitë e njerëzve, dhe me garën e dekarbonizimit, tani merret seriozisht hidrogjeni si një karburant zëvendësues për gazin natyror në kaldaja. Në sprovën e parë britanike të këtij lloji, projekti HyDeploy synon të shtojë disa hidrogjen në një rrjet ekzistues të gazit natyror për të reduktuar emetimet e CO2 nga gatimi në shtëpi dhe ngrohja pa ndryshuar performancën e pajisjeve të konsumatorëve.

Qytetet e shkarkimit me zero janë këtu dhe nuk duhet të jenë më të shtrenjta për konsumatorin. Por tranzicioni ka të ngjarë të jetë i çrregullt, i kushtueshëm dhe i diskutueshëm. Masdar City, një projekt i planifikuar i qytetit në Abu Dhabi, thotë se po zhvillon një “gjelbërim” për qytetet e qëndrueshme të së ardhmes “, por kjo u braktis. Data e përfundimit të saj është shtyrë përsëri në vitin 2030 dhe në vend të ‘karbonit zero’, është premtuar ‘reduktim 50%’.