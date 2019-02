KEDS-i ua ndërtoi foletë lejlekëve në Kaçanik

KEDS-i ka ndërtuar mesditën e së enjtes foletë e lejlekëve në Kaçanik. Ato janë ndërtuar në vendin e njëjtë ku ankorohen lejlekët çdo vit, mbi shtyllat elektrike në linjën 35 kV.

Ky aksion është ndërmarrë me qëllim të shpëtimit të lejlekëve, në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.

“Lejlekët po ndërtonin foletë mbi shtyllat elektrike, por shpeshherë preknin përçuesit, duke i rrëzuar linjat dhe duke e pësuar edhe vet me jetë. KEDS-i në këtë situatë, ka kërkuar nga ministria përkatëse udhëzime në detaje si të veprojë. Në bazë të instruksioneve nga Ministria përkatëse, KEDS-i ka filluar ndërtimin e foleve me konstruksion metalik, mbi shtyllat elektrike. Ato fole janë shumë më të qëndrueshme dhe me anë të këtyre veprimeve parashihet që të shpëtohen shumë lejlekë nga kontakti eventual me energji elektrike”, ka thënë zëdhënësi i KEDS-it, Viktor Buzhala, raporton Koha.net.

Ky aksion, sipas Buzhalës, me përkrahje të plotë të ministrisë, përfaqësuesit e së cilës e kanë monitoruar projektin gjatë gjithë kohës, është zhvilluar disa javë pas shtegtimit të kësaj specie drejt Kosovës.

“Lejlekët janë specie e mbrojtur me ligj edhe në Kosovë. Sipas ekspertëve, karakteristikë e këtij shpendi është se shtegton gjithnjë në të njëjtin vend dhe i ndërton foletë saktësisht në të njëjtin vend. Në të kundërtën, po iu lëviz foleja, ata ikin dhe nuk kthehen më. Kjo ishte edhe arsyeja pse foletë tashmë të qëndrueshme janë ndërtuar në vendin e zgjedhur nga ata vet”, ka theksuar Buzhala.