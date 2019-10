Çmimin Nobel për paqe e fiton kryeministri i Etiopisë, Abiy Ahmed

Kryeministri i Etiopisë, Abiy Ahmed, është fitues i çmimit Nobel për paqe për këtë vit.

43-vjeçari Ahmed u nderua më këtë çmim për rolin e tij në arritjen e paqes në Etiopi dhe për iniciativën e tij vendimtare për zgjidhjen e konfliktit kufitar me Eritrenë fqinje.

Abiy Ahmed vlerësohet kështu për kontribut të jashtëzakonshëm në përfundimin e më shumë se 20 viteve të konfliktit në kontinentin afrikan.

Vitin e shkuar, me çmim Nobel për Paqe u nderuan Denis Mukwege dhe Nadia Murad, për shkak të kontributit të tyre për t'i dhënë fund përdorimit të dhunës seksuale si armë e luftës.

Zyra e kryeministrit të Etiopisë e ka komentuar këtë në Twitter, thënë se janë “krenar si shtet” për këtë aritje.

Prime Minister Abiy Ahmed announced as 2019 Nobel Peace Prize Laureate. We are proud as a nation!!!#PMOEthiopia pic.twitter.com/82SLwDJw21