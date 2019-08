“Jeta e Re” vjen me 420 faqe në numrin e dytë për këtë vit

Në një vëllim prej 420 faqesh, posa ka dalë në qarkullim numri i ri i revistës letrare të traditës “Jeta e re”, i dyti për këtë vit. Të gjitha rubrikat e këtij numri, si dhe deri tash, sjellin autorë me peshë nga fusha e letërsisë, e kritikës letrare botërore dhe asaj shqiptare.

Proza fillon me tregimin “Era e jugperëndimit” të shkrimtarit turk me origjinë shqiptare, një nga zërat më të veçantë të letërsisë së sotme turke, Onur Caymaz, për të vazhduar me Silvina Ocampo-n, shkrimtaren argjentinase, që me burrin e saj, Adolfo Cesares, me motrën Victoria Ocampo dhe me mikun e tyre të pandashëm Hohe Luis Borhesin, përbënin plejadën më të ndritshme jo vetëm të letësisë argjentinase. Ocampo vjen me tregimet “Xhelati”, “Informacion për parajsën dhe ferrin”, “Enigma” dhe “Shtëpia si prej sheqeri”, kurse Augusto Monterroso, shkrimtar guatemalas me famë ndërkombëtare, prezantohet me tregimet “Të mirat dhe të këqijat e Horhe Luis Borhesit”, “Homo scriptor”, “Mister Taylor”, “Maska e vjetër”, “Miza që donte të bëhej shqiponjë” etj.

Ndërkaq, shkrimtari italian Danniele Del Guidice me “Rikthimi në Jug” dhe shkrimtari anglez me prejardhje pakistaneze, Haif Kureishi, me prozën “Thashetheme”.

Ndërkaq, nga autorët tanë janë prezantuar: Eqrem Basha me “Rruga nga nuk kalon askush”, Rifat Isamaili me tregimet e shkurtra “Në labirint”, “Gostia e djajve”, “Hija e jetës”, “Në skëterrën e fatit”, “Varri i humbur”, Bajram Sefaj me “Tuneli”, Azem Qazimi me “Vasili, i përsosuri” dhe “Letër” dhe Kismete Hyseni me “Kur binte shi”.

Rubrika e poezisë nis me një cikël të gjerë poezish të nobelistes Wislawsa Szimborkas dhe vazhdon me autorin dhe shkrimtarin italian Umberto Saba, pastaj me Joana Gruia-n, poeten dhe romancieren e Granadas, të përkthyer në shumicën e gjuhëve europiane, pastaj James Baldwin, si dhe me poeten holandeze Garry Van Der Linen. Ndërkaq, nga autorët tanë me nga një cikël poezish në këtë numër të revistës janë paraqitur Xhavit Beqiri, Dije Demiri- Frangu, Serafina Lajçi, Skënder R. Hoxha, Selvije Rexhepi dhe Sulejman Pireva.

Në rubrikën qendrore të revistës Dossier, në një hapësirë prej 80 faqesh, vjen për herë të parë në shqip Richard Ford, një prej shkrimtarëve më të vlerësuar të kohës sonë dhe një nga stilistët më të mëdhenj të prozës amerikane. Rubrikës i prin teksti i Laura Barton-it me titullin “Zëra të tjerë, dhoma të tjera”, për jetën dhe veprën e Fordit, për të vazhduar me tregimet “I përkohshëm” “Të dashurit” dhe “Shooting the rest Area”. Rubrika përfundon me intervistën e autorit me titullin “Masa dhe stili i pranimit”.

Rubrika e kritikës nis me tekstin prej 35 faqesh të Charles Altier-it me titullin “Ideja dhe ideali i kanonit letrar”, për të vazhduar me “Vetmia thelbësore” të Moris Blanshos dhe “Gjeografia e hijes” të Xhevat Karahasanit. Nga autorët tanë janë për t’u veçuar tekstet “Itaka- një simbol i madh ballkanik i Agim Vincës dhe “Kryeveprat Gege” të Kujtim M. Shalës. Po ashtu, në këtë rubrikë kemi edhe një vështrim të Xhemail Pecit për librin “Asnjë zë tjetër” të Sali Bashotës dhe “Prilli i thyer” i Ismail Kadaresë përballë “Kanunit të Lekë Dukagjinit” të Gentiana Bajramit.

Përkthyesit që kontribuuan në këtë numër janë: Bajram Karabolli, Gëzim Aliu, Alket Çani, Belfjore Qose, Albion Zilfa, Edita Kuçi-Ukaj, Sulejman Dërmaku, Alfred Beka, Arben Idrizi, Erion Karabolli, Qerim Ondozi, Rexhep Maloku, Arta Hallaçi, Fatbardha Statovci, Arbana Rexhepi dhe Gazmend Bytyçi.