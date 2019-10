Penda e Përlepnicës mbyllet, ndahen 200 mijë euro për puse të reja

Komuna e Gjilanit dhe kompania e ujësjellësit kanë ndarë 200 mijë euro, të cilat do të shërbejnë për hapjen dhe funksionalizimin e puseve të reja, të cilat do të integrohen në sistemin e ujësjellësit.

Niveli i ujit në Pendën e Përlepnicës ka rënë në 10 metra si pasojë e thatësisë, ndaj ajo do të mbyllet përkohësisht, shkruan sot Koha Ditore.

Kryetari i Komunës së Gjilanit, Lutfi Haziri, pas takimit që ka mbajtur me anëtarët e Task Forcës për menaxhimin e thatësisë, ka deklaruar se Penda e Përlepnicës nga ku furnizoheshin me ujë të pijshëm shumica e banorëve të Gjilanit do të mbyllet përkohësisht. Ka bërë apel tek qytetarët që të vazhdojnë me kursimin e ujit. “Përndryshe, në mungesë reshjeve mund të mbyllet përkohësisht furnizimi nga Penda e Përlepnicës shkaku i ndotjes”, ka thënë Haziri.

Kurse drejtori i kompanisë së ujësjellësit “Hidromorava”, Muhamed Suliqi, ka deklaruar se ata do të vazhdojnë me reduktimet e ujit dhe se ndarja e mjeteve financiare do të shërbejë për funksionalizimin e puseve të cilat gjenden në hapësirat e Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK) dhe për shpimin e puseve në zonën e “Fidanishtes” për të cilat duhet të kenë një leje nga Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) pasi prona është nën menaxhimin e tyre.

