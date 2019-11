Trumpi do të takohet javën e ardhshme me Erdoganin

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, javën e ardhshme do të takohet me Presidentin e Turqisë, Recep Tayyip Erdogan.

Këtë e ka konfirmuar vet Presidenti Trump përmes një postimi në Twitter, transmeton Koha.net. Takimi do të mbahet më 13 nëntor në Shtëpinë e Bardhë.

....Also talked about their Border with Syria, the eradication of terrorism, the ending of hostilities with the Kurds, and many other topics. Look forward to seeing President Erdogan next Wednesday, November 13th at the @WhiteHouse!